Новости Одессы и Одесской области

Парамедик с позывным «Док» открыл «Незламну кав’ярню» в Одессе

Парамедик с позывным «Док» открыл «Незламну кав’ярню» в Одессе

Его зовут Андрей Копица. Но некоторые его побратимы продолжают называть позывным — «Док». Хотя от медицинской сферы до 2022 года он был очень далек. Но полномасштабное вторжение России в Украину вывернуло наизнанку жизнь каждого из нас.

Из курортной Затоки — на передовую

Андрей родился в древнем городе Белгороде-Днестровском. И любит его любовью, которая не имеет конца-края. Получил техническое образование. А в 2013 году открыл небольшое кафе в Затоке, поэтому каждый летний сезон до 2022 года проводил у моря, предоставляя отдыхающим хороший сервис и даря отличное настроение.

Начало войны все изменило. 26 февраля он уже был зачислен в ряды ВСУ и направлен в зону выполнения боевого задания. В его подразделении, которое занималось минированием территорий и объектов, нужен был врач.

— Я никогда не думал, что буду заниматься врачебной практикой, но наличие сертификата с курсов неотложной медицинской помощи в те экстремальные дни дало мне возможность не только вспомнить приобретенные на курсах навыки, но и в полевых условиях, под обстрелами, учиться новому, чтобы любой ценой спасти жизнь бойцов, — вспоминает Андрей.

Андрей Копица

Еще в феврале и марте 61-й бригаде, в составе которой служил Андрей, удалось разрушить планы врага взять Одессу в котел. Между Вознесенском и Новой Одессой наши ребята уничтожили не одну колонну оккупантов, и это спасло не только Одессу, но и весь юг области, всю Украинскую Бессарабию.

— Если бы они связались с Приднестровьем, нам было бы сложнее их отбросить назад. Но все они были вовремя уничтожены, — говорит Андрей.

С мая 2022 года начались наступления, и у «Дока» было много работы. Его первоочередной задачей было выводить людей с поля боя, оказывать необходимую помощь и передавать бойцов в ближайшие медицинские учреждения. И он его достойно выполнял. После выполнения своих задач в боях за Соледар Андрей получил высокую награду, которая и называется «За спасенные жизни», от главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

После 14 месяцев службы на разных направлениях Андрей стал в третий раз отцом и, согласно соответствующему закону, вновь стал гражданским.

Как открыть собственное дело бывшему военному?

Андрей Копица в собственной кофейне

Вернувшись домой, в милую сердцу Одессу, чтобы быть рядом с семьей и помогать ухаживать за новорожденным сыном, он остается верным побратимам. Помогает женщинам и детям тех, кто продолжает воевать на фронте.

Понемногу приспосабливаясь к гражданской жизни, Андрей решил вернуться к любимому делу в сфере услуг. Но для начала своего дела нужны средства. В поисках выхода наш герой наткнулся на информацию о внедряемой правительством программе предоставления грантов на развитие собственного дела участникам боевых действий. И Андрей подал документы на получение микрогранта.

Он был среди первых, кто решил воспользоваться новыми государственными льготами для участников боевых действий, их семей и инвалидов. Однако путь к получению гранта был тернистым. Но настойчивый боец не сдавался и в тандеме со специалистами Одесского областного центра занятости добился успеха.

— Я мог бы просто стать на биржу труда и искать себе работу, но решил, что куда лучше создавать рабочие места и заниматься делом, которое мне нравится, — поделился Андрей.

Полученные от государства деньги «Док» вложил в свой небольшой бизнес — он открыл в Одессе кофейню «Незламні».

А еще они вместе с побратимом Константином Радимирским основали общественную организацию «Червона калина». Целью организации является социализация и помощь военным и их семьям. И несмотря на то, что организация еще совсем молодая, на ее счету уже много реализованных проектов.

— Военные, которые будут возвращаться с фронта, все больше и больше будут нуждаться в помощи и поддержке, поэтому наша организация уже имеет много работы. Поэтому находите нас в соцсетях и смело обращайтесь за помощью, — говорит председатель объединения «Червона калина» Константин Радимирский.

В кафе, где с утра до вечера работает Андрей, каждый желающий может купить любой напиток для военного. Такие чеки с пожеланиями для военных вывешиваются на специальную витрину и являются наглядным примером того, как тыл поддерживает фронт. Это положительный момент, который может немного порадовать тех, кто приезжает в отпуск с фронта или комиссуется. А за чашечкой кофе каждый военный может обсудить с владельцем кафе Андреем и дела, связанные с оформлением документов, ведением бизнеса или посоветоваться по любым волнующим вопросам.

Как подать заявление на микрогрант

Светлана Помукчинская из областного центра занятости

Светлана Помукчинская. Начальница отдела трудоустройства Одесского областного центра занятости

На стороне военнослужащих и государственная служба занятости. Больше года она внедряет программу Правительства по поддержке предпринимателей путем предоставления микрогрантов. За время ее действия на Одесщине такая помощь была предоставлена более 200 предпринимателям. В последнее время особое внимание уделяется именно участникам боевых действий. Эти люди являются первопроходцами как в бизнесе, так и в организации процесса получения гранта. И уже есть первые положительные сдвиги.

— Сегодня с помощью Одесского областного центра занятости кроме Андрея Копицы микрогрант получили две семьи участников боевых действий. Одна из них открывает кофейню, а другая — копицентр. Наши специалисты действительно максимально помогают всем желающим правильно оформить документы для того, чтобы получить государственную помощь в размере 250, 500 тысяч или 1 миллиона гривен. С этой целью мы проводим обучающие семинары и регулярные консультации, — говорит Светлана Помукчинская, начальница отдела трудоустройства Одесского областного центра занятости.

Условия получения микрогранта

Микрогрант в размере до 500 тысяч гривен предоставляется членам семей участников боевых действий на условиях совместного финансирования. Главным условием со стороны получателя гранта является создание двух рабочих мест и комплектование их в течение 6 месяцев со дня начала финансирования. При получении микрогранта в размере 250 тысяч гривен необходимо создать одно рабочее место, а микрогранта в размере 1 миллион гривен — 4 рабочих места.

Одесской областной службой занятости каждую пятницу проводятся бесплатные онлайн-семинары по условиям оформления и получения микрогрантов.

Прием заявок на этот год закончен 19 ноября. В 2024 году программа будет возобновлена.

Телефон для справок

За консультацией и объяснениями вы можете обращаться в рабочие часы областного центра занятости по телефону горячей линии: +38(097) 037-00-96.

Сколько одесситов приняли участие в программе

С начала проведения программы в Одесский областной центр занятости поступило 863 заявления. Из них 15 заявлений — от участников боевых действий. Получили гранты уже 241 человек, из них трое — участники боевых действий.

Грантополучатели запланировали создать 561 рабочее место. Основные виды деятельности: оптовая и розничная торговля, открытие заведений питания, перерабатывающая промышленность, предоставление услуг, сельское хозяйство. Сейчас заявки еще обрабатываются.

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Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФИЛЬ

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