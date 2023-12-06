Парамедик с позывным «Док» открыл «Незламну кав’ярню» в Одессе

Из курортной Затоки — на передовую

Андрей родился в древнем городе Белгороде-Днестровском. И любит его любовью, которая не имеет конца-края. Получил техническое образование. А в 2013 году открыл небольшое кафе в Затоке, поэтому каждый летний сезон до 2022 года проводил у моря, предоставляя отдыхающим хороший сервис и даря отличное настроение.

Начало войны все изменило. 26 февраля он уже был зачислен в ряды ВСУ и направлен в зону выполнения боевого задания. В его подразделении, которое занималось минированием территорий и объектов, нужен был врач.

— Я никогда не думал, что буду заниматься врачебной практикой, но наличие сертификата с курсов неотложной медицинской помощи в те экстремальные дни дало мне возможность не только вспомнить приобретенные на курсах навыки, но и в полевых условиях, под обстрелами, учиться новому, чтобы любой ценой спасти жизнь бойцов, — вспоминает Андрей.

Еще в феврале и марте 61-й бригаде, в составе которой служил Андрей, удалось разрушить планы врага взять Одессу в котел. Между Вознесенском и Новой Одессой наши ребята уничтожили не одну колонну оккупантов, и это спасло не только Одессу, но и весь юг области, всю Украинскую Бессарабию.

— Если бы они связались с Приднестровьем, нам было бы сложнее их отбросить назад. Но все они были вовремя уничтожены, — говорит Андрей.

С мая 2022 года начались наступления, и у «Дока» было много работы. Его первоочередной задачей было выводить людей с поля боя, оказывать необходимую помощь и передавать бойцов в ближайшие медицинские учреждения. И он его достойно выполнял. После выполнения своих задач в боях за Соледар Андрей получил высокую награду, которая и называется «За спасенные жизни», от главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

После 14 месяцев службы на разных направлениях Андрей стал в третий раз отцом и, согласно соответствующему закону, вновь стал гражданским.

Как открыть собственное дело бывшему военному?

Вернувшись домой, в милую сердцу Одессу, чтобы быть рядом с семьей и помогать ухаживать за новорожденным сыном, он остается верным побратимам. Помогает женщинам и детям тех, кто продолжает воевать на фронте.

Понемногу приспосабливаясь к гражданской жизни, Андрей решил вернуться к любимому делу в сфере услуг. Но для начала своего дела нужны средства. В поисках выхода наш герой наткнулся на информацию о внедряемой правительством программе предоставления грантов на развитие собственного дела участникам боевых действий. И Андрей подал документы на получение микрогранта.

Он был среди первых, кто решил воспользоваться новыми государственными льготами для участников боевых действий, их семей и инвалидов. Однако путь к получению гранта был тернистым. Но настойчивый боец не сдавался и в тандеме со специалистами Одесского областного центра занятости добился успеха.

— Я мог бы просто стать на биржу труда и искать себе работу, но решил, что куда лучше создавать рабочие места и заниматься делом, которое мне нравится, — поделился Андрей.

Полученные от государства деньги «Док» вложил в свой небольшой бизнес — он открыл в Одессе кофейню «Незламні».

А еще они вместе с побратимом Константином Радимирским основали общественную организацию «Червона калина». Целью организации является социализация и помощь военным и их семьям. И несмотря на то, что организация еще совсем молодая, на ее счету уже много реализованных проектов.

— Военные, которые будут возвращаться с фронта, все больше и больше будут нуждаться в помощи и поддержке, поэтому наша организация уже имеет много работы. Поэтому находите нас в соцсетях и смело обращайтесь за помощью, — говорит председатель объединения «Червона калина» Константин Радимирский.

В кафе, где с утра до вечера работает Андрей, каждый желающий может купить любой напиток для военного. Такие чеки с пожеланиями для военных вывешиваются на специальную витрину и являются наглядным примером того, как тыл поддерживает фронт. Это положительный момент, который может немного порадовать тех, кто приезжает в отпуск с фронта или комиссуется. А за чашечкой кофе каждый военный может обсудить с владельцем кафе Андреем и дела, связанные с оформлением документов, ведением бизнеса или посоветоваться по любым волнующим вопросам.

Как подать заявление на микрогрант

На стороне военнослужащих и государственная служба занятости. Больше года она внедряет программу Правительства по поддержке предпринимателей путем предоставления микрогрантов. За время ее действия на Одесщине такая помощь была предоставлена более 200 предпринимателям. В последнее время особое внимание уделяется именно участникам боевых действий. Эти люди являются первопроходцами как в бизнесе, так и в организации процесса получения гранта. И уже есть первые положительные сдвиги.

— Сегодня с помощью Одесского областного центра занятости кроме Андрея Копицы микрогрант получили две семьи участников боевых действий. Одна из них открывает кофейню, а другая — копицентр. Наши специалисты действительно максимально помогают всем желающим правильно оформить документы для того, чтобы получить государственную помощь в размере 250, 500 тысяч или 1 миллиона гривен. С этой целью мы проводим обучающие семинары и регулярные консультации, — говорит Светлана Помукчинская, начальница отдела трудоустройства Одесского областного центра занятости.

Условия получения микрогранта

Микрогрант в размере до 500 тысяч гривен предоставляется членам семей участников боевых действий на условиях совместного финансирования. Главным условием со стороны получателя гранта является создание двух рабочих мест и комплектование их в течение 6 месяцев со дня начала финансирования. При получении микрогранта в размере 250 тысяч гривен необходимо создать одно рабочее место, а микрогранта в размере 1 миллион гривен — 4 рабочих места.

Одесской областной службой занятости каждую пятницу проводятся бесплатные онлайн-семинары по условиям оформления и получения микрогрантов.

Прием заявок на этот год закончен 19 ноября. В 2024 году программа будет возобновлена.

Телефон для справок

За консультацией и объяснениями вы можете обращаться в рабочие часы областного центра занятости по телефону горячей линии: +38(097) 037-00-96.

Сколько одесситов приняли участие в программе

С начала проведения программы в Одесский областной центр занятости поступило 863 заявления. Из них 15 заявлений — от участников боевых действий. Получили гранты уже 241 человек, из них трое — участники боевых действий.

Грантополучатели запланировали создать 561 рабочее место. Основные виды деятельности: оптовая и розничная торговля, открытие заведений питания, перерабатывающая промышленность, предоставление услуг, сельское хозяйство. Сейчас заявки еще обрабатываются.