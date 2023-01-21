Как вызвать скорую или связаться с семейным врачом, если нет мобильной связи?

Масло, творог, молоко: как проверить их качество? В Украине участились случаи фальсификации молочной продукции. Подделывают обычно те продукты, которые пользуются наибольшим спросом: творог, масло, молоко. Как же отличить доброкачественный продукт от подделки? Для этого не обязательно иметь дома целую лабораторию – проверить качество можно и домашними методами. ПОДРОБНЕЕ

Чем можно заменить новогоднюю елку? Скорее всего, в этом году, даже при большом желании, мы не сможем с вами приобрести настоящую елку. Однако не расстраивайтесь: вот несколько идей, как украсить дом и создать праздничное настроение без елки из леса. ПОДРОБНЕЕ

Жизнь без света: куда обращаться, если не дозвониться до скорой? Сегодня, во время постоянных вражеских обстрелов и перебоев в электроснабжении, важно всегда быть на связи. Но из-за отсутствия света часто не работают и телефоны, даже — экстренных служб. Поэтому появились дополнительные возможности связи. Мы узнали, куда обращаться, если стало плохо, а связи нет. ПОДРОБНЕЕ

Дачные советы ноября: куда спрятать тыкву и как черенковать розы Основной урожай в саду и огороде уже собран, и самое время окончательно перебрать плоды, чтобы отправить их на хранение. Что-то можно переработать, что-то реализовать. Самые непоседливые дачники могут взять немного дачных хлопот на дом. Если думаете, что знаете все о размножении роз, то предлагаемый способ горизонтального черенкования кардинально изменит ваше мнение. ПОДРОБНЕЕ