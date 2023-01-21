Как вызвать скорую или связаться с семейным врачом, если нет мобильной связи?

В условиях нестабильной связи и интернета не всегда можно вызвать скорую помощь или связаться с семейным врачом. В таких случаях Минздрав дает следующие рекомендации.
- Попробуйте набрать «103» со стационарного телефона, если он есть.
- На интернет-ресурсах местных властей заранее найдите резервные номера телефонов неотложной помощи на случай, если линия «103» будет перегружена или недоступна.
- Если будет работать интернет, можно связаться с семейным врачом с помощью мессенджеров «Вайбер», WhatsApp или «Телеграм».
- На всякий случай всегда держите наготове аптечку со всеми необходимыми лекарствами. Если есть медицинские приборы, позаботьтесь о запасе батареек для них.
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