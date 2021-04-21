В Украине резервистов в армию смогут призывать без мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов. Их смогут забирать в армию в особый период без объявления мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что принятый еще в марте закон позволит “оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, чем существенно повысить их боеспособность во время военной агрессии, которая стремительно нарастает”.

В связи с этим вводится новый вид военной службы – это военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

На призванных в армию резервистов будут распространяться те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, которые предусмотренные для мобилизованных лиц.

Будет и усовершенствован порядок осуществления воинского учета резервистов, в том числе с помощью автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы “Оберег” (Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов).

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