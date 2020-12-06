Сегодня, 6 декабря, страна отмечает День Вооруженных сил Украины. Эта дата стала праздничной для профессиональных военных, проходящих срочную службу, и служащих по контракту. И на сегодняшний день именно контрактники составляют большую часть защитников нашей страны от внешней агрессии. Кого могут призвать на контрактную службу и как на нее поступить, выясняла «Одесская жизнь».

И у военкомата есть план

По закону, призвать на контрактную воинскую службу могут граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

– Кто-то делает свой выбор в молодости. Кто-то – уже в зрелом возрасте, чтобы, как нередко сегодня бывает, потеряв работу, прокормить семью, – рассказал начальник отделения рекрутинга и комплектования Приморского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки подполковник Юрий Сафронов.

– В каждом военкомате есть отделение рекрутинга, которое занимается контрактной службой. И у каждого есть свой план. В прошлом месяце, например, мы должны были призвать 9 человек. Обычно план выполняем и перевыполняем, но в этом году из-за карантина – особенно в марте-апреле – людям сложно сдавать анализы для медосмотра, собирать необходимые документы.

Берут ли женщин в армию по контракту?

Могут служить по контракту и женщины: в возрасте от 18 до 50 лет. Самые популярные специальности – медработники. Ими, например, укомплектован Одесский военный госпиталь. Часто требуются связистки. Неплохие служебные перспективы женщинам-военнослужащим дают владение компьютером, знание языков.

– Изначально контрактниц было очень много. Нередко женщины шли на контракт, когда у них не было ни работы, ни поддержки, а надо жить и воспитывать ребенка, – поделился Юрий Сафронов. – А вот сейчас военные части женщинам согласия на службу почти не дают. В приоритете – мужской состав боевых частей. Ведь далеко не все женщины могут нести боевые дежурства.

Куда идут служить контрактники?

Чтобы набрать необходимое количество контрактников, отделение рекрутинга дает объявления о наборе, в том числе и в газетах: предоставляет информацию о том, какие специальности требуются в определенных воинских частях.

По словам Юрия Сафронова, обычно самая востребованная специальность – водители. Но сейчас на контрактную службу преимущественно требуются военнослужащие, которые готовы защищать страну от агрессора в боевых частях на передовой.

После заключения контракта они в течение месяца проходят подготовку на Широколановском военном полигоне, а потом отправляются в воинские части Мариуполя и Донецкой области.

Неслужившую молодежь на передовую не отправляют. В зону проведения спецопераций командируют только контрактников, уже имеющих военный опыт.

Кого берут на контрактную службу в армию?

Определив специальность, по которой хочет служить, кандидат в контрактники для начала отправляется в выбранную часть. Ему необходимо лично поговорить с командованием. Если подойдет – с письменным согласием руководства части на прохождение службы он приходит в отделение рекрутинга для оформления на контракт.

Основные требования к будущим контрактникам: безупречное здоровье, психологическая и моральная устойчивость, отсутствие судимости. Кандидаты на контрактную службу предоставляют обязательный перечень документов, проходят в военкомате медкомиссию. И, к сожалению, отметил Юрий Сафронов, многие, даже молодые мужчины по состоянию здоровья контрактниками стать не могут.

Заключение же об идеальной физической форме кандидаты получат, только пройдя вторую медкомиссию – на областном мобилизационном пункте.

Тесты на профпригодность для новобранцев

Здесь же «новобранцев» протестируют на смекалку, эрудицию, логику, стрессоустойчивость. Из ответов на них складывается общая картина внутреннего состояния испытуемого: его интеллект, психологические и моральные качества.

Представлены тесты в форме специальной компьютерной программы. После завершения тестирования она просчитывает профпригодность человека к военной службе. На основании этих тестов и решения командования и выносится заключение о принятии кандидата на воинскую должность. Только после этого он получает предписание в выбранную им воинскую часть. А те, кто не служили никогда, отправляются в учебные центры, где готовят востребованных военных специалистов: в Полтаве, к примеру, – связистов, под Николаевом – морских пехотинцев.

Контрактник или срочник?

Средний возраст призывников по контракту – 30-40 лет. Но есть и старше. Проводит отделение рекрутинга агитационную работу с выпускниками школ. И некоторые ребята сразу хотят пойти на контрактную службу. А через какое-то время контрактники могут подать рапорт о поступлении в высшие военные учебные заведения. И в дальнейшем получить уже не сержантское, а офицерское звание.

В основном же молодежь оформляется на контракт в период призыва на срочную службу. Так они выбирают, служить ли им полтора года на срочной «за копейки» или три года – по контракту за приличную зарплату.

Соцпакет и деньги для контрактников

Контракт заключается на срок от трех до пяти лет. На этот период предоставлен полный социальный пакет: бесплатное обеспечение обмундированием, питание за счет государства, выплата денежной компенсации за аренду жилья, бесплатная медпомощь в военных медучреждениях, льготное санаторно-курортное лечение, причем еще и членов их семей.

Зарплата: от 10000 гривен для рядовых и от 14000 – для офицерского состава. На передовой дополнительно платят 17000 гривен, на второй линии – 6500.

На сегодняшний день именно контрактниками полностью укомплектованы десантно-штурмовые войска, силы спецопераций.