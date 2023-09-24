Новости Одессы и Одесской области

Одесщина: в Куяльницкую общину посетила неожиданная гостья с подарками

Одесщина: в Куяльницкую общину посетила неожиданная гостья с подарками

Антонина Сушинская – вдова известного украинского журналиста, писателя, профессора, общественного деятеля Богдана Ивановича Сушинского – подарила Публичной библиотеке имени Евгения Чикаленко Куяльницкого сельского совета в городе Подольский сборник повестей, новый каталог изданий и подборку книг.

– Приятным сюрпризом стал визит в библиотеку Антонины Томкиной-Сушинской. Авторский фонд Богдана Сушинского работает на базе центральной библиотеки с 2012 года. Антонина Терентьевна пополнила библиотеку новым каталогом изданий писателя, сборником повестей и подборкой книг-покетов с художественными романами, посвященными событиям Второй мировой войны. Ей удалось издать эти книги за три года, — рассказывает директор библиотеки Светлана Дюгаева.

Сушинская и Дюгаева

Сушинская и Дюгаева

Антонина Сушинская после смерти мужа занимается его авторским фондом. Третий, дополненный и переработанный каталог изданий известного писателя содержит биографию, перечень важных событий в жизни и творчества Богдана Сушинского и хронологический перечень изданий за 1972-2021 годы. Каталог составлен Одесской национальной научной библиотекой и издан Министерством культуры и информационной политики Украины.

О сборнике воспоминаний

Книги в подарок от Сушинской

Пополнение авторского фонда не стало единственной причиной визита Антонины Терентьевны. Еще одной целью является желание издать сборник воспоминаний о Богдане Сушинском. В нее войдут воспоминания людей, работавших и общавшихся с писателем.

Антонина Сушинская уже посетила историко-краеведческий музей и библиотеку города Кодымы, сообщила о планах и работниках Балтского исторического музея, обратилась в Союз писателей Украины, в библиотеки города Одессы. Многие уже подготовили свои воспоминания для будущей книги.

– За десятилетие общения с писателем нашему коллективу есть что вспомнить. Особенно объединила работников культуры Куяльницкого общества с писателем-историком Богданом Сушинским совместная деятельность по воспроизведению истории нашего края. В частности, научное подтверждение им факта существования на территории села Косы школы лирников, установление мемориальной доски ее ученикам и поиск материалов о Евгении Чикаленко и могилах его сына Левка в Перешорах, — говорит Светлана Дюгаева.

В конце встречи Антонина Сушинская пообещала дополнить библиотеку изданиями, недостающими в настоящее время в фонде. Итак, к следующим встречам!

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Артем Тихонов ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить