Одесщина: в Куяльницкую общину посетила неожиданная гостья с подарками

Антонина Сушинская – вдова известного украинского журналиста, писателя, профессора, общественного деятеля Богдана Ивановича Сушинского – подарила Публичной библиотеке имени Евгения Чикаленко Куяльницкого сельского совета в городе Подольский сборник повестей, новый каталог изданий и подборку книг.

– Приятным сюрпризом стал визит в библиотеку Антонины Томкиной-Сушинской. Авторский фонд Богдана Сушинского работает на базе центральной библиотеки с 2012 года. Антонина Терентьевна пополнила библиотеку новым каталогом изданий писателя, сборником повестей и подборкой книг-покетов с художественными романами, посвященными событиям Второй мировой войны. Ей удалось издать эти книги за три года, — рассказывает директор библиотеки Светлана Дюгаева.

Антонина Сушинская после смерти мужа занимается его авторским фондом. Третий, дополненный и переработанный каталог изданий известного писателя содержит биографию, перечень важных событий в жизни и творчества Богдана Сушинского и хронологический перечень изданий за 1972-2021 годы. Каталог составлен Одесской национальной научной библиотекой и издан Министерством культуры и информационной политики Украины.

О сборнике воспоминаний

Пополнение авторского фонда не стало единственной причиной визита Антонины Терентьевны. Еще одной целью является желание издать сборник воспоминаний о Богдане Сушинском. В нее войдут воспоминания людей, работавших и общавшихся с писателем.

Антонина Сушинская уже посетила историко-краеведческий музей и библиотеку города Кодымы, сообщила о планах и работниках Балтского исторического музея, обратилась в Союз писателей Украины, в библиотеки города Одессы. Многие уже подготовили свои воспоминания для будущей книги.

– За десятилетие общения с писателем нашему коллективу есть что вспомнить. Особенно объединила работников культуры Куяльницкого общества с писателем-историком Богданом Сушинским совместная деятельность по воспроизведению истории нашего края. В частности, научное подтверждение им факта существования на территории села Косы школы лирников, установление мемориальной доски ее ученикам и поиск материалов о Евгении Чикаленко и могилах его сына Левка в Перешорах, — говорит Светлана Дюгаева.

В конце встречи Антонина Сушинская пообещала дополнить библиотеку изданиями, недостающими в настоящее время в фонде. Итак, к следующим встречам!

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