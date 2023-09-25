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Четыре одесских роддома потеряют самостоятельность: их присоединят к больницам

Четыре одесских роддома потеряют самостоятельность: их присоединят к больницам

В Одессе продолжается медицинская реформа. Четыре родильных дома — №1, 2, 4 и 7 присоединят к городским больницам. В мэрии уверяют, что это позволит закупить новое оборудование.

Роддома в Одессе присоединят к больницам

В Одессе четыре городских роддома присоединят к трем муниципальным больницам. Это позволит считать эти медицинские заведения состоятельными, согласно требованиям Службы здоровья, и получить современное медицинское оборудование из государственного бюджета.

Об этом говорится в проектах решений на предстоящую сессию Одесского горсовета и в пояснительной записке к ним.

По планам городских властей:

  • Коммунальное некоммерческое предприятие (КНП) «Роддом №2» и КНП «Роддом №4» планируют ликвидировать путем присоединения их к КНП «Городская клиническая больница №1»;
  • Роддом № 1 присоединят к Городской клинической больнице № 11;
  • Родильный дом № 7 – к Городской клинической больнице № 10.
Сообщение депертамента здравоохранения о присоединении роддомов к больницам

Сообщение депертамента здравоохранения о присоединении в одессе роддомов к больницам.

Уже назначены соответствующие комиссии по реорганизации этих предприятий.

В пояснении и.о. директора департамента здравоохранения Левона Никогосяна сказано, что это делается для «формирования состоятельной сети здравоохранительных учреждений и обеспечения их соответствия установленным требованиям относительно наличия минимальных (базовых) направлений медицинского обслуживания населения».

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Зачем присоединять родильные дома к больницам

Больницы, включенные в состоятельную сеть, получат за счет средств госбюджета современное медицинское оборудование, что позволит модернизировать и осовременить учреждения здравоохранения в госпитальном кластере.

26 июня этого года Министерство здравоохранения Украины согласовало предложения Одесской областной государственной администрации по определению состоятельной сети учреждений здравоохранения Одессы.

В состоятельную сеть кластерных учреждений здравоохранения города включено:

  • Коммунальное некоммерческое предприятие «Городская клиническая больница №1» Одесского городского совета;
  • Коммунальное некоммерческое предприятие «Городская клиническая больница №10» Одесского городского совета;
  • Коммунальное некоммерческое предприятие «Городская клиническая больница №11» Одесского городского совета;
  • Коммунальное некоммерческое предприятие «Детская городская клиническая больница №3» Одесского городского совета.

Но сейчас эти медучреждения не отвечают установленным требованиям, поскольку не имеют в своем составе акушерско-гинекологического подразделения (кроме детского). Поэтому было решено присоединить к ним роддома.

Левон Никогосян в своем письме отметил, что такая реорганизация не несет рисков.

скриншот письма Никогосяна

Левон Никогосян, и.о. руководителя Департамента здравоохранения Одесского горсовета уверяет, что для пациентов риска нет, если роддома присоединят к больницам.

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