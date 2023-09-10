Поющая учительница из Новой Ивановки ищет оркестр

«Мечтаю о создании ансамбля народной песни», — делится учительница музыкального искусства Дарья Обертун.

Дарья родилась и выросла в селе Новая Ивановка Арцизской громады. Все ее родственники пели, а Дарья слушала и впитывала болгарский фольклор. А побывав однажды на фестивале в соседнем селе Задунаевка, совсем еще юная Дарья увидела большое количество разных людей, которые пели аутентичные народные песни. Вернувшись домой, она заявила маме, что хочет петь, как те артисты на фестивале. Так, с детсадовского возраста Дарья стала разучивать песни.

Дядя играл для нее на баяне, мама пела песни, с которыми выступала в составе сельского самодеятельного ансамбля. Однако больше всего Даше запомнились песни, которые пел ее дед.

— Он пел не часто — исключительно, когда собиралась вся наша музыкальная семья на какой-то праздник или семейный сбор. Я любила такие встречи и с нетерпением ждала, когда запоет дед. Записала и выучила все его песни и пою их сегодня в память о нем и с радостью для себя, — делится девушка.

Дед Митя был настоящим примером для Дарьи – он не только соблюдал все болгарские традиции, но и читал от корки до корки газету на болгарском языке «Роден край». И каждый раз плакал, когда пел песню о лесе, который каждую весну обновлял свои листья, а его каждая весна все больше отдаляла его от молодости. Он любил эту жизнь и жил ее красиво.

Когда Дарья выросла, в выборе профессии проблем не было – она хотела петь. Получила музыкально-педагогическое образование и стала преподавать музыку в селе Великодолинское. Сегодня она поет с детьми украинские песни, но периодически, обогащая их музыкальный мир, поет для них те самые, старые дедовы песни на болгарском языке.

Ежедневно Дарья проводит много часов за пением и всем советует петь, особенно в стрессовых ситуациях.

— Песня расслабляет и отвлекает от проблемы. Наши предки так и поступали, работая под палящим солнцем в поле: они пели, и это им добавляло сил и выносливости. Поэтому я сегодня всем рекомендую выучить несколько песен и петь их, — уверена педагог.

До войны Дарья принимала участие в различных мероприятиях, которые украшала своим пением. Певческое искусство – дело всей ее жизни. Она с любовью отдается педагогическому делу, но мечтает о создании оркестра народных инструментов, чтобы под живую музыку исполнять дедовские красивые болгарские песни. Мечта не простая, но вполне осуществимая. Если есть музыканты, которые ищут певицу, — самое время связаться с Дарьей и создать новый народный ансамбль.

Песня – это молитва, музыка – лекарство, талантливые исполнители – лекари души, а нам всем сейчас нужна эмоциональная поддержка.

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