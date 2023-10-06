Новини Одеси та Одеської області

Веніамін Коломійченко: як у 86 років бути директором любашівського ліцею

Веніамін Коломійченко: як у 86 років бути директором любашівського ліцею

Почесний громадянин селища Любашівка, директор Любашівського ліцею №2, заслужений вчитель України Веніамін Дмитрович Коломійченко у свої 86 років ані хвилини не сидить на місці.

У такі поважні літа педагог зовсім не схожий на дідуся, швидше на бравого козака в літах, який навіть по пожежній драбині може піднятися на дах, щоб перевірити, чи все там гаразд!  

Велика родина Коломійченків

Цей славний рід походить з Любашівки. Прабатько династії Яким Коломійченко з дружиною Софією мали 9 діточок й трудилися в економії поміщика Крауза. Веніамін Дмитрович розповів, що коли народився його татусь, то бабуся, яка працювала у маєтку покоївкою, вигодовувала сина разом з панською донькою. 

Веніамін Коломійченко — також з багатодітної сім’ї. Його матуся Анастасія Максимівна народила семеро діточок. Усіх батьки вивели в люди, усім дали вищу освіту. 

Батько Дмитро трудився бригадиром рільників у місцевому колгоспі. За високі показники у вирощуванні збіжжя відзначений званням Героя соцпраці. Своїми здобутками виборов і другу Зірку, але не отримав, бо господарство не виконало план з шерсті.

З родини ніхто не пішов стопами батька: діти обрали професії медика, педагога та військового. Так, Олексій став видатним хірургом Любашівської лікарні. Зінаїда також пов’язала своє життя з медициною.

Леонід уподобав військову справу. Його команда першою у світі у 1963 році дісталася північного полюса на атомному підводному човні.

Георгій служив в авіації. Ольга після закінчення Ізмаїльського педінституту залишилась в місті працювати вчителькою фізики і математики, Вікторія також закінчила педінститут. Обрав вчительську професію й Веніамін Дмитрович.

Веніамін 62 роки навчає дітей 

Веніамін Коломійченко спершу мав намір стати лікарем, як старший брат Олекса. 

Та при вступі у Тартуський медичний університет не поталанило, бо на «трійку» склав екзамен з російської мови. Тож подався в Ізмаїл здобувати знання на фізико-математичному факультеті. Квартирував у сестри, яка працювала у школі №15. Коли факультет було ліквідовано, завершував вищу освіту в Рівненському педінституті. 

Повернувся у рідну Любашівку, і вже 62 роки бадьорим кроком прямує до рідної школи. Щоб зарядитись молодечою енергією, спозаранку вижимає з десяток разів пудову гирю та освіжається під контрастним душем.

Спочатку був просто вчителем, потім додалися обов’язки заступника директора, а у 1995 році Веніамін Дмитрович очолив школу. Зараз мріє відсвяткувати 30-річний ювілей перебування на цій відповідальній посаді. 

Сьогодні ліцей — беззаперечний флагман освіти краю. Керівництвом та педагогічним колективом налагоджено тісні зв’язки з українськими та іноземними вузами, що дозволяє випускникам успішно здобувати вищу освіту як в Україні, так і за кордоном. 

Зустрітися змогли у Празі

З доньками у соборі

З доньками у соборі

На жаль, дружина Веніаміна Коломійченка Валентина Григорівна, яка працювала економістом, померла. Та виростило подружжя чарівних доньок Інну й Неонілу. 

Дівчата, як і батько, уподобали точні науки. Старша має дві вищі освіти: інженера-математика та бухгалтера. Її донька Олександра втілила мрію дідуся і стала медиком. Зараз працює в Данії анестезіологом і є першим в цій країні офіційно працевлаштованим українським лікарем. 

Неоніла закінчила економічний факультет Одеського політеху. Мешкає і працює в Канаді, у престижному освітянському закладі. 2001 року Веніамін Дмитрович зумів відвідати її сім’ю і онука Ігоря. А в липні нинішнього року влаштував зустріч з рідними у Празі, де познайомився зі своїм наймолодшим онукою, восьмикласником Максимом. Приєдналася до них і Неоніла. Тож протягом цілого тижня насолоджувався дідусь спілкуванням з найріднішими для нього людьми та екскурсіями дивовижним європейським містом. 

У родинному колі. Прага.

У родинному колі. Прага.

Теперішня заповітна мрія Веніаміна Дмитровича — потримати на руках і правнука.     

 Читайте також:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати