Что такое шипица?

Подошвенные бородавки (шипицы) – это доброкачественные новообразования кожи, развитие которых провоцирует вирус папилломы человека (ВПЧ). Они бывают единичными или множественными и визуально выглядят как круглые шершавые наросты на стопе телесного или желтоватого цвета. От обычной мозоли шипицу можно отличить по более зернистой структуре и черным пятнышкам внутри, которые закупорены капиллярами, но иногда для диагностики требуется консультация врача. Из-за своей локализации подошвенные бородавки часто наносят ощутимый физический дискомфорт при ходьбе.

Почему появляются новообразования?

Вирус папилломы человека очень распространен – его носителями являются почти 90 процентов взрослого населения. Но у кого-то он всю жизнь остается «в спящем режиме», а у кого-то активируется и вызывает появление папиллом и бородавок.

Заразиться вирусом папилломы человека можно при непосредственном контакте с инфицированным человеком или через общие предметы быта, загрязненные поверхности. К основным факторам риска, способствующим заражению, относятся снижение иммунитета вследствие сильного стресса, частых простуд, нарушение обмена веществ или обострение хронических заболеваний.

Также вирус гораздо легче проникает в размягченную влажную кожу, поэтому подошвенные бородавки нередко появляются у посещающих бассейн или баню, где ходит босиком. Облегчить проникновение вируса в организм способны и микротравмы кожи, повышенная потливость ног, недостаточная личная гигиена, длительное ношение промокшей, неудобной или тесной обуви.

На что обращать внимание?

Сначала подошвенная бородавка выглядит как плотное округлое образование, похожее на мозоль. В основном кожное уплотнение возникает в местах максимального давления: на большом пальце, подушечке стопы или пятке.

Постепенно новообразование увеличивается в размерах, грубеет, его центр становится жестким, с черными пятнышками посередине и небольшим валиком ороговевшей кожи по краям. Бородавка начинает вызывать болевые ощущения при ходьбе или при нажатии на нее.

Размеры подошвенных бородавок варьируются от трех до десяти миллиметров. При этом над поверхностью кожи уплотнения поднимаются всего на пару миллиметров, так как основная их часть находится внутри. Бородавка может привести к инфицированию близлежащей здоровой ткани, поэтому рядом с ней иногда появляются более мелкие наросты. Они способны сливаться между собой, формируя болезненную область неровной кожи.

Как бороться с заболеванием?

Считается, что даже при отсутствии лечения подошвенные бородавки склонны к самостоятельному исчезновению через два-три года после появления. Но при этом они часто наносят ощутимый дискомфорт и боли при ходьбе, склонны к травмированию, увеличению, воспалению и даже нагноению.

Для удаления бородавок медики чаще всего используют такие методы, как криодеструкция, радиоволновая хирургия, электрокоагуляция и воздействие лазером. Также применяются различные средства с салициловой кислотой (пластыри, пилинги, мази) и изредка – хирургическое удаление скальпелем.

Но не следует забывать, что бородавка – это не просто косметический дефект, а вирусное заболевание, которое нужно лечить системно. Поэтому дополнительно назначаются противовирусные и иммуномодулирующие препараты, которые помогают укрепить иммунитет и вернуть вирус папилломы человека в «спящее» состояние (полностью удалить его из организма, к сожалению, невозможно), а также предотвратить повторное появление наростов.

Можно ли предупредить появление бородавок на подошве?

Чтобы свести к минимуму риск возникновения подошвенных бородавок:

носите удобную кожаную обувь;

если у вас есть плоскостопие – используйте ортопедические стельки;

после мытья ног пользуйтесь специальным тальком или дезодорантом для стоп;

носите качественные носки из натуральных материалов;

трещины, порезы, царапины на стопах обрабатывайте антисептическими и ранозаживляющими средствами.

Ну и конечно – ведите здоровый образ жизни и укрепляйте иммунитет.

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