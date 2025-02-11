Державний чекап: що він включає

За словами Марії Шупій, повністю універсального чекапу в українській медицині немає – все залежить від віку, анамнезу та можливих скарг. Однак навіть якщо ви почуваєтеся добре, звернувшись до сімейного лікаря, можете розраховувати на безкоштовну діагностику, а саме:

Загальний аналіз крові

Визначення рівня глюкози та холестерину

Швидкі тести на ВІЛ, гепатити B, C та сифіліс

Електрокардіограму

Консультацію уролога чи гінеколога. А заразом здачу ПСА для чоловіків (виявляє захворюванням передміхурової залози) та ПАП-тесту для жінок (виявляє передракові стани шийки матки)

Жінкам старше 50 років рекомендують мамографію раз на 1-2 роки.

Однак це далеко не весь список. Майже всі найважливіші діагностики оплачуються державою. Це стосується і вузьких направлень, і проведення УЗД.

– Звичайно, НСЗУ та державна програма не може покрити усе, що потрібно для пацієнта, просто за його бажанням. Тому це все на розсуд особистого лікаря. Ми говоримо про первинну допомогу. Якщо сімейний лікар припускає можливе захворювання, яке потребує додаткових методів діагностики, він виписує скерування і пацієнт звертається або до діагностичного центру, або до лабораторії, і це виконується безкоштовно, – зазначає лікарка.

Розраховувати на безкоштовну допомогу можна лише у двох випадках: коли є декларація із сімейним лікарем та направлення від нього. Ознайомитися з повним списком надання профілактичних та діагностичних обстежень можна за цим посиланням.

Марія Шупій

Щеплення, про які не треба забувати

Одним із ключових моментів профілактики захворювань залишається вакцинація. Взимку особливо важливо зробити щеплення від грипу A і B, адже цей вірус може спричинити серйозні ускладнення, каже лікарка. Його проводять один раз на рік однією дозою.

– Грип типу A і B зазвичай йде двома хвилями, десь у грудні та кінці лютого – на початку березня. Тобто ще можна встигнути, щоб виробився імунітет. Ці вакцини для пацієнтів – за власний кошт, в амбулаторіях їх немає, на жаль. Тож варто проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем і обрати вакцину, доступну в аптеці. Її ціна стартує від 400 гривень.

Крім щеплення від грипу Марія Шупій радить перевірити статус вакцинації проти правця та дифтерії. Правець викликається бактерією Clostridium tetani, яка живе у ґрунті та проникає в організм через рани, виділяючи токсин, що спричиняє м’язові спазми. Дифтерія — це інфекція, спричинена Corynebacterium diphtheriae, яка передається повітряно-крапельним шляхом і може вражати дихальні шляхи, серце та нервову систему. Вакцинація є ключовим засобом профілактики. Ці щеплення можна зробити у державних медичних закладах безкоштовно.

– На жаль, у нашій країні кожні 10 років ніхто не вакцинується, тому треба зараз це надолужувати. Ми обдзвонюємо своїх пацієнтів і пропонуємо щепитися.‭

Важливою залишається і вакцинація від гепатиту A і B. Є вакцини, які включають обидва типи. Їх вартість – від 1400 гривень за дозу. А таких необхідно три. Тож вакцинація від гепатиту обійдеться у 4200 гривень.

– У наших реаліях це важливо, тому що гепатит A може передаватися з водою, – всі ми пам’ятаємо, що було декілька років тому з якістю води. А гепатит B теж можна знайти скрізь. Усі ходять до стоматологів, на манікюр, на якісь інші послуги, які також підвищують ризики інфікування цими захворюваннями‭.

Також в безкоштовному доступі залишається вакцинація від коронавірусу, який час від часу проявляється в нових штамах.

Як щодо самолікування?

Найважливіше, від чого застерігають медики, – не лікувати себе самостійно, а тим паче не ставити діагнози через інтернет чи по чату GPT. Особливо небезпечним є прийом антибіотиків без призначення лікаря, каже Марія Шупій.

– Не завжди треба пити антибіотик в першу ж добу, коли ви захворіли. І все ж таки недарма лікарі стільки вчаться, щоб призначати адекватне, правильне, доказове лікування. Якщо ви не довіряєте своєму лікарю – у вас є змога змінити його.‭

Ми запитали у сімейної лікарки, чи варто підтримувати свій стан імуномодуляторами чи вітамінами, та її відповідь була однозначна.

– Імуномодулятори взагалі недоказові та не показані до прийому. Вітаміни можуть бути, але треба, щоб їх призначав ваш лікар. Він підкаже, що краще купити, як довго приймати, яку фірму обрати. Вітаміни наразі не є настільки безпечними, щоб приймати їх постійно. Тому що є вітаміни, направлені на якісь порушення. Є вітаміни для чоловіків, жінок, вагітних. Навіть вітамін D неможливо пити постійно в дозуванні, яке вам сподобалось або яке порадили в аптеці. Щоб в цьому усьому розібратися, краще звернутися до свого сімейного лікаря, – каже сімейна лікарка Марія Шупій

До того ж якщо ви постійно відвідуєте свого лікаря, вам не обов’язково часто здавати аналізи на вітаміни, які є небезкоштовними, запевняє Марія Шупій:

– Сімейний лікар вже самостійно коригує дозування вітамінів, навіть без аналізів, тому що знає пацієнта, знає, що та коли він приймає. Тому може дати пораду, навіть якщо пацієнт не має можливості часто здавати аналізи.‭

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Пам’ятайте, що профілактика завжди краща за лікування. Скористайтеся можливістю пройти безкоштовні обстеження та отримати сезонні щеплення. Зверніться до свого сімейного лікаря, аби запланувати чекап, перевірити стан здоров’я та дізнатися про актуальні рекомендації.

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