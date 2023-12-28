Субсидии в 2024 году: когда можно лишиться выплат

В частности, выплат можно лишиться, нарушив условия пользования ею либо попав в категорию населения, для которой указанные льготы не предоставляются.

Основания для отмены жилищной субсидии в 2024 году

Как пояснили в ПФУ, потерять субсидию рискуют украинцы, имеющие задолженность за коммунальные услуги. В частности, речь идет о сумме свыше 680 грн, накопившейся в течение трех месяцев.

При этом выплату субсидии можно будет восстановить, полностью уплатив сумму долга или в случае заключения договора о реструктуризации.

Основаниями для отмены субсидии могут стать:

смена места жительства (расчет льгот происходит в соответствии с конкретным жильем);

смерть лица, которому предоставляли льготы;

если лицо указало ложный размер дохода;

приобретение земельного участка, квартиры (дома), транспортного средства, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления или оплаты услуг на сумму, превышающую 50 тыс. грн.

Кому могут отказать в субсидии

По данным ПФУ, в предоставлении субсидии отказывают:

если есть совершеннолетний член семьи, который нигде не учится и не работает;

площадь квартиры составляет более 130 кв. м, а дома – более 230 кв. м;

если есть автомобиль, выпущенный менее 5 лет назад, или два и более автомобилей, выпущенных менее 15 лет назад. При этом ограничения не касаются мопедов и велосипедов;

есть имеется депозит размером более 100 тыс. грн;

не вернули лишние средства, полученные по субсидии;

кто-то из членов домохозяйства имеет долг по алиментам 3 месяца и больше.

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