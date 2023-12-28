Субсидии в 2024 году: когда можно лишиться выплат

В Пенсионном Фонде Украины (ПФУ) рассказали, в каких случаях могут отменить выплату жилищной субсидии в 2024 году.
В частности, выплат можно лишиться, нарушив условия пользования ею либо попав в категорию населения, для которой указанные льготы не предоставляются.
Основания для отмены жилищной субсидии в 2024 году
Как пояснили в ПФУ, потерять субсидию рискуют украинцы, имеющие задолженность за коммунальные услуги. В частности, речь идет о сумме свыше 680 грн, накопившейся в течение трех месяцев.
При этом выплату субсидии можно будет восстановить, полностью уплатив сумму долга или в случае заключения договора о реструктуризации.
Читайте также: Как узнать размер субсидии: формулы и инструкция для самостоятельного расчета
Основаниями для отмены субсидии могут стать:
- смена места жительства (расчет льгот происходит в соответствии с конкретным жильем);
- смерть лица, которому предоставляли льготы;
- если лицо указало ложный размер дохода;
- приобретение земельного участка, квартиры (дома), транспортного средства, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления или оплаты услуг на сумму, превышающую 50 тыс. грн.
Кому могут отказать в субсидии
По данным ПФУ, в предоставлении субсидии отказывают:
- если есть совершеннолетний член семьи, который нигде не учится и не работает;
- площадь квартиры составляет более 130 кв. м, а дома – более 230 кв. м;
- если есть автомобиль, выпущенный менее 5 лет назад, или два и более автомобилей, выпущенных менее 15 лет назад. При этом ограничения не касаются мопедов и велосипедов;
- есть имеется депозит размером более 100 тыс. грн;
- не вернули лишние средства, полученные по субсидии;
- кто-то из членов домохозяйства имеет долг по алиментам 3 месяца и больше.
Вы также можете узнать:
- Уменьшится ли субсидия, если в семье есть студент?
- На сколько вырастет субсидия на уголь и дрова?
- Можно ли получать субсидию и льготу одновременно?