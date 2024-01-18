Кому отключат свет, воду и газ за долги, а кому нет: в правительстве назвали условия

Действие моратория завершено

Мораторий на отключение коммунальных услуг по долгам и начислению пени действовал от 5 марта 2022 года. Он и дальше будет действовать на временно оккупированных территориях и прифронтовых районах.

Но для большинства потребителей действие моратория уже прекращено. Правительство хочет найти выход из сложившейся в коммунальном секторе катастрофической ситуации, потому что долги населения в 2023 году достигли более сотни миллиардов гривен. Объясняем, выдержат ли кошельки украинцев нововведение Кабмина и как будет происходить начисление и взыскание долгов в 2024 году.

Свет отключат, но не всем

Согласно постановлению Правительства, отключению коммунальных услуг будут подлежать дома украинцев, имеющих существенную задолженность. Чтобы этого избежать, потребитель может договориться с поставщиком о реструктуризации долга. Если человек отказывается платить долг и не соглашается на реструктуризацию, поставщик может взыскать долг через суд, но при условии, что сумма задолженности превышает 20 минимальных зарплат, то есть 142 тыс. грн.

Правда, если в квартире или доме никто не жил 30 и больше дней, но за это время была начислена задолженность, то этот долг можно аннулировать. Для этого владелец жилья должен доказать документально, что в указанный период не жил дома. Например, предоставить справку с места временного проживания, работы, обучения или службы.

Также поставщик может ошибочно начислить задолженность за коммунальные услуги людям, чье жилье было повреждено или разрушено в результате военных действий. В таком случае собственник должен сообщить об этом органу местного самоуправления, который, в свою очередь, должен передать информацию коммунальным предприятиям. В итоге задолженность должна быть скорректирована.

На отмену моратория некоторые поставщики коммунальных услуг отреагировали почти сразу – сообщили, что приступят к взысканию задолженностей и отключению услуг должникам уже с конца января. И посоветовали своим потребителям проверить, нет ли у них задолженности, а если есть – погасить ее.

Так, компания Yasno, которая поставляет электроэнергию потребителям Киева и Днепропетровской области, сообщила, что не планирует отключать свет всем имеющим задолженность: компания имеет четкие критерии по сумме долга и учитывает, когда он был сформирован.

«Когда же мы будем подавать на отключение, то владелец жилья получит бумажное предупреждение за 10 дней до отключения, еще за 5 дней – уведомление оператора системы распределения»,

– объяснил механизм гендиректор компании Сергей Коваленко.

«Коммунальные» долги – неподъемные для украинцев?

Ситуация с долгами за коммунальные услуги в Украине, которая была критической и на начало 2022 года, существенно ухудшилась. По данным Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры, в 2022 году долги населения составили почти 40,5 млрд грн (без учета долгов жителей территорий, которые в то время были оккупированы). Фактическая ситуация с долгами гораздо хуже. По подсчетам главы Ассоциации потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, к началу 2022 года общая сумма задолженности населения за коммуналку составила 81,6 млрд грн, а на 1 апреля 2023 года – достигла 140 млрд грн.

Мораторий на отключение коммунальных услуг и взыскание задолженностей правительство приняло в начале полномасштабного вторжения из-за сложного материального положения украинцев. Однако статистика свидетельствует, что ситуация с тех пор только ухудшилась. По данным Института демографии и социальных исследований им. Н.Птухи, в 2023 году за чертой бедности оказались около 67% украинцев, что эквивалентно 20 миллионам человек. То есть доход таких семей меньше определенного прожиточного минимума, который считается приемлемым.

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Кабмин, восстановив для поставщиков возможность отключения должников от коммунальных услуг и взыскания задолженностей, хочет распутать этот долговой клубок. Впрочем, поскольку материальное положение украинцев за последние годы только ухудшилось, эта попытка может не быть успешной.

При подготовке статьи использованы материалы Центра общественного мониторинга и контроля

Фото ТСН