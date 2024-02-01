Реестр должников: как проверитьсвое имя в этом списке

О том, как проверить, есть ли вы в реестре должников, рассказывает сервис Опендатабот.

Единый реестр должников – это систематизированная база данных о должниках, составляющая автоматизированную систему исполнительного производства Украины. Она ведется с целью обнародования в режиме реального времени информации о невыполненных имущественных обязательствах должников и предотвращении отчуждения должниками имущества

Есть ли вы в реестре должников: как это узнать

Для проверки наличия информации о вас в реестре должников (ЕРД) установите приложение Опендатабот и отправьте боту свой налоговый номер (ИНН). Если ваши данные есть в реестре, бот уведомит вас об этом.

Кроме того, в Опендатаботе можно подключить бесплатный мониторинг – как только информация о вас появится в реестре, бот сообщит об этом.

А если вы все же попали в реестр должников?

Если вы обнаружили себя в реестре должников, на вас могут быть наложены различные ограничения, в частности, такие как:

запрет на открытие новых счетов в банке;

запрет на выезд из страны;

нотариусы не смогут совершать сделки по продаже или покупке имущества.

Также возможно блокирование банковских счетов и автоматическое списание долгов и т.п.

Как выйти из реестра должников

Чтобы выйти из реестра должников:

найдите в Опендатаботе данные об исполнительных производствах по вашему ИНН и контакты вашего судебного исполнителя;

узнайте у исполнителя сумму долга и реквизиты для оплаты;

погасите долг и предоставьте исполнителю соответствующий платежный документ.

После полной оплаты долга данные о вас должны быть удалены из реестра, и ограничения сняты. Вы можете проверить, удалили ли вас из реестра с помощью мониторинга Опендатабота.

Если же вы остались с списке, несмотря на уплату долга, можно подать жалобу в исполнительную службу (ГИС), прикрепив к ней документы о платеже.

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