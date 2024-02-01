Реестр должников: как проверитьсвое имя в этом списке

Попасть в Единый реестр должников (ЕРД) не обязательно из-за невыплаты кредита. Нередко бывает так, что, например, учебные заведения теряют информацию об оплате студента за обучение, и в результате его имя попадает в «черный» список. А оказавшись в списке должников, человек рискует не только потерять право на проведение сделок по продаже и покупки недвижимости, но и может попасть под запрет на выезд из страны.
О том, как проверить, есть ли вы в реестре должников, рассказывает сервис Опендатабот.
Единый реестр должников – это систематизированная база данных о должниках, составляющая автоматизированную систему исполнительного производства Украины. Она ведется с целью обнародования в режиме реального времени информации о невыполненных имущественных обязательствах должников и предотвращении отчуждения должниками имущества
Есть ли вы в реестре должников: как это узнать
Для проверки наличия информации о вас в реестре должников (ЕРД) установите приложение Опендатабот и отправьте боту свой налоговый номер (ИНН). Если ваши данные есть в реестре, бот уведомит вас об этом.
Кроме того, в Опендатаботе можно подключить бесплатный мониторинг – как только информация о вас появится в реестре, бот сообщит об этом.
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А если вы все же попали в реестр должников?
Если вы обнаружили себя в реестре должников, на вас могут быть наложены различные ограничения, в частности, такие как:
- запрет на открытие новых счетов в банке;
- запрет на выезд из страны;
- нотариусы не смогут совершать сделки по продаже или покупке имущества.
Также возможно блокирование банковских счетов и автоматическое списание долгов и т.п.
Как выйти из реестра должников
Чтобы выйти из реестра должников:
- найдите в Опендатаботе данные об исполнительных производствах по вашему ИНН и контакты вашего судебного исполнителя;
- узнайте у исполнителя сумму долга и реквизиты для оплаты;
- погасите долг и предоставьте исполнителю соответствующий платежный документ.
После полной оплаты долга данные о вас должны быть удалены из реестра, и ограничения сняты. Вы можете проверить, удалили ли вас из реестра с помощью мониторинга Опендатабота.
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Если же вы остались с списке, несмотря на уплату долга, можно подать жалобу в исполнительную службу (ГИС), прикрепив к ней документы о платеже.
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