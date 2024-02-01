Новости Одессы и Одесской области

Реестр должников: как проверитьсвое имя в этом списке

Реестр должников: как проверитьсвое имя в этом списке

Попасть в Единый реестр должников (ЕРД) не обязательно из-за невыплаты кредита. Нередко бывает так, что, например, учебные заведения теряют информацию об оплате студента за обучение, и в результате его имя попадает в «черный» список. А оказавшись в списке должников, человек рискует не только потерять право на проведение сделок по продаже и покупки недвижимости, но и может попасть под запрет на выезд из страны.

О том, как проверить, есть ли вы в реестре должников, рассказывает сервис Опендатабот.

Единый реестр должников – это систематизированная база данных о должниках, составляющая автоматизированную систему исполнительного производства Украины. Она ведется с целью обнародования в режиме реального времени информации о невыполненных имущественных обязательствах должников и предотвращении отчуждения должниками имущества

Есть ли вы в реестре должников: как это узнать

Для проверки наличия информации о вас в реестре должников (ЕРД) установите приложение Опендатабот и отправьте боту свой налоговый номер (ИНН). Если ваши данные есть в реестре, бот уведомит вас об этом.

Кроме того, в Опендатаботе можно подключить бесплатный мониторинг – как только информация о вас появится в реестре, бот сообщит об этом.

Еще по теме: Сколько надо задолжать, чтобы остаться без света: названа сумма

А если вы все же попали в реестр должников?

Если вы обнаружили себя в реестре должников, на вас могут быть наложены различные ограничения, в частности, такие как:

  • запрет на открытие новых счетов в банке;
  • запрет на выезд из страны;
  • нотариусы не смогут совершать сделки по продаже или покупке имущества.

Также возможно блокирование банковских счетов и автоматическое списание долгов и т.п.

Как выйти из реестра должников

Чтобы выйти из реестра должников:

  • найдите в Опендатаботе данные об исполнительных производствах по вашему ИНН и контакты вашего судебного исполнителя;
  • узнайте у исполнителя сумму долга и реквизиты для оплаты;
  • погасите долг и предоставьте исполнителю соответствующий платежный документ.

После полной оплаты долга данные о вас должны быть удалены из реестра, и ограничения сняты. Вы можете проверить, удалили ли вас из реестра с помощью мониторинга Опендатабота.

Читайте также: Кому отключат свет, воду и газ за долги, а кому нет: в правительстве назвали условия

Если же вы остались с списке, несмотря на уплату долга, можно подать жалобу в исполнительную службу (ГИС), прикрепив к ней документы о платеже.

Вас также может заинтересовать:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить