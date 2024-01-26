Сколько надо задолжать, чтобы остаться без света: названа сумма

Эксперт отмечает, что отключать электричество будут прежде всего тем потребителям, у кого долг более двух месяцев и превышает 3 тысячи гривен.

В то же время Прокоп отмечает, что отключения за долги не коснутся тех украинцев, чье жилье пострадало в результате обстрелов или боевых действий.

Почему в разгар войны правительство решило отключать коммунальных должников

Эксперт также поясняет, почему после двух лет полномасштабной войны правительство пошло на такой шаг. Дело в том, что некоторые граждане начали злоупотреблять мораторием на отключение и наращивать долги.

«Конечно, у каждого долга своя история. Однако, очевидно, ключевым является то, что эти неуплаты ужесточили уже и без того долговый кризис и проблемы ликвидности энергетических компаний»,

– написал в Facebook Прокоп.

По его информации, в целом население задолжало за электроэнергию 20 миллиардов гривен. А по официальным данным, к концу октября 2023 года совокупный долг бытовых потребителей за электроэнергию составлял более 11 миллиардов гривен.

«Естественно, что эти долги усложняют работу энергетических компаний. Но эти долги может и не стали бы критической проблемой сегодня, если бы они были единственными.

Тариф для населения даже после недавнего существенного повышения в июне остается дотационным и не покрывает всех затрат на производство и поставку электроэнергии бытовым потребителям. Донорами этого субсидирования являются государственные компании – Энергоатом и Укргидроэнерго. Но и они не в состоянии покрыть этот разрыв полностью: в общем, по механизму субсидирования населения долг перед поставщиками универсальной услуги (собственно и осуществляющих поставки населению) составляет почти 22 миллиарда гривен. Следовательно, поставщики недополучили более 40 миллиардов, и естественно столкнулись с кризисом ликвидности, что может угрожать электроснабжению. Но ведь часть платит добросовестно, а часть нет? Выходит, что добросовестные плательщики становятся заложниками действий недобросовестных, в тыловых регионах»

– рассказал Андриан Прокоп.

Стоит ли волноваться добросовестным плательщикам?

Эксперт также добавил, что для добросовестных платежеспособных плательщиков ничего не изменится, неплатежеспособные должны обращаться за субсидией. А вот платежеспособные и недобросовестные будут вынуждены оплачивать счета.

«Конечно, нельзя исключать того, что будут ошибки или даже попытки злоупотребления со стороны отдельных поставщиков, о чем многие говорили в последние дни. Но в таком случае нужно сразу обращаться к поставщику. А если и с поставщиком не найдут общего языка, то с жалобами к регулятору – Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)»,

– добавил Прокоп.

Вас также может заинтересовать: Три простых способа эффективно экономить электричество

Фото Delo.ua