Тариф на газ: сколько заплатят украинцы в феврале 2024

По информации газоснабжающей компании «Нафтогаз», с февраля 2024 года фиксированный тариф на газ, в Украине для большинства потребителей составит 7,96 грн.
При этом, как уверяет поставщик, стоимость голубого топлива не изменится как минимум до 1 мая текущего года.
Напомним, что у «Нафтогаза» покупают газ около 98% потребителей. Еще 2% пользуются услугами разных поставщиков. У каждого поставщика – своя цена. У некоторых она выше, чем у «Нафтогаза», у других – ниже.
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Ранее глава компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов заявил, что компания приняла решение о продлении действия тарифа «Фиксированный» на предстоящий отопительный сезон. То есть цены на услуги не будут повышаться до 1 мая 2024 года, обеспечивая стабильность и предсказуемость для потребителей.
Ранее сообщалось, что тариф на электроэнергию в Украине может быть повышен в два раза уже к сентябрю.
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