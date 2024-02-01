Тариф на газ: сколько заплатят украинцы в феврале 2024

При этом, как уверяет поставщик, стоимость голубого топлива не изменится как минимум до 1 мая текущего года.

Напомним, что у «Нафтогаза» покупают газ около 98% потребителей. Еще 2% пользуются услугами разных поставщиков. У каждого поставщика – своя цена. У некоторых она выше, чем у «Нафтогаза», у других – ниже.

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Ранее глава компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов заявил, что компания приняла решение о продлении действия тарифа «Фиксированный» на предстоящий отопительный сезон. То есть цены на услуги не будут повышаться до 1 мая 2024 года, обеспечивая стабильность и предсказуемость для потребителей.

Ранее сообщалось, что тариф на электроэнергию в Украине может быть повышен в два раза уже к сентябрю.

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