В конце зимы, в начале весны: семь мгновений одесской недели

26 февраля

Главная улица города – в предчувствии весны:

27 февраля

Если вы решили, что новогодние «признаки» на улицах города уже не встречаются, то ошибаетесь. Кстати, рядом с этой зеленой красавицей, установленной у кафешки, услышала интересный диалог. Прохожий спросил: «И когда вы собираетесь прощаться с елкой?». Ответ был чисто одесским: «Да мы же ее только-только установили».

28 февраля

Весеннее настроение в старом одесском переулке Маланова:

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

29 февраля

Преображенский парк: последний день зимы…

1 марта

Первый день весны в Одессе: День влюбленных не заканчивается:

2 марта

На бульваре Жванецкого – какая-то особенная тишина… Жизнь продолжается:

3 марта

В Одессе – День скорби по погибшим от вражеского дрона в трагическую мартовскую ночь…

Фото автора