Новости Одессы и Одесской области

В конце зимы, в начале весны: семь мгновений одесской недели

В конце зимы, в начале весны: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 26 февраля по 3 марта?

26 февраля

Главная улица города – в предчувствии весны:

Фото дня в Одессе: на Дерибасовской

27 февраля

Если вы решили, что новогодние «признаки» на улицах города уже не встречаются, то ошибаетесь. Кстати, рядом с этой зеленой красавицей, установленной у кафешки, услышала интересный диалог. Прохожий спросил: «И когда вы собираетесь прощаться с елкой?». Ответ был чисто одесским: «Да мы же ее только-только установили».

Фото дня в Одессе: одесское кафе

28 февраля

Весеннее настроение в старом одесском переулке Маланова:

Фото дня в Одессе: в переулке Маланова

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

29 февраля

Преображенский парк: последний день зимы…

Фото дня в Одессе: в Преображенском парке

1 марта

Первый день весны в Одессе: День влюбленных не заканчивается:

Фото дня в Одессе: День влюбленных

2 марта

На бульваре Жванецкого – какая-то особенная тишина… Жизнь продолжается:

Фото дня в Одессе: на бульваре Жванецкого

3 марта

В Одессе – День скорби по погибшим от вражеского дрона в трагическую мартовскую ночь…

Фото дня в Одессе: День скорби

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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