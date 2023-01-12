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На одесском бульваре Жванецкого появился диковинный объект (фотофакт)

На одесском бульваре Жванецкого появился диковинный объект (фотофакт)

Поразительная это вещь – одесские штучки (диковинки, цацки-пецки). Они иногда вдруг вырастают перед вами на одесских улицах, причем, совершенно неожиданно. Так получилось и с диковинным объектом (кстати, очень доброй задумкой) на бульваре Жванецкого.

На не так давно отремонтированном бульваре – тихо. Людей мало. Ближе к подходу к «заднику» Художественного музея я и увидела этот арт-объект (у нас теперь многие одесские штучки именно так именуются).

Ну вот сами посудите. Стоит себе нечто на трех деревянных ножках. Напоминает птичью кормушку, но только очень большую (ни как не для наших птичек). Подхожу ближе, читаю: «Вулична взаємодопомога».

Далее следует пояснение (инструкция). Все очень просто. Вы подходите, берете то, что оставили там какие-то добрые люди. Ну а сами (вы же тоже добрый человек) оставляете что-нибудь на полочке.

Арт-объект на бульваре Жванецкого2

Вы, вероятно, догадались, что доброе нововведение пустовало? Зато доставило мне немного удивления и радости.

Ну а чтобы добрый объект не пустовал, я положила туда 10-гривневую монетку.

Может, понадобится кому-нибудь…

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Мария Котова
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Редакция ПРОФИЛЬ

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