Одесский переулок Маланова: затаившийся квартал, невидимый грифон и немного старины

Мы — в затаившемся одесском квартале в самом центре города. Именуется он переулком Маланова. Да, это всего один квартал — от Коблевской (прямо от Цирка) до Нежинской. Это исторический одесский переулок, на сегодняшний день — поразительно контрастно-колоритный.

Одесский крошечный переулок переименовывался множество раз

Перулок с шестидесятых годов прошлого века носит имя военного летчика Алексея Маланова, участника обороны Одессы во Второй мировой войне.

И вот, казалось бы, всего лишь переулок в один квартал… А имена менял множество раз. Судите сами. Как рассказывает одесский экскурсовод, журналист Евгений Гринкевич в передаче «Где идем?», переулок имел честь в разные времена именоваться Коблевским, Верхним, Старопортофранковским, Новобазарным, Сретенским (в честь церкви на Новобазарной площади), Советским…

Надо же!

Сегодняшний день переулка в один квартал — это довольно насыщенная жизнь, крепко закрытые ворота старых дворов и довольно активные перемены.

Если вы идете от здания цирка, то поразитесь, как многое здесь переменилось за какие-нибудь 15-20 лет. Не успел народ порадоваться (или совсем наоборот) новехонькому зданию с башенками, как уже вместо унесенных ветрами перемен старых домов растут новые. Опять же, рядом с теми же «башенками» выросла еще одна новехонькая шестиэтажка. Пока еще — за оградительным забором…

Следы старины в одесском переулке Маланова

Ну а старые дома, которые еще живы, с гордостью хранят свои сохранившиеся старинные приметы. Тут вам и вросшие глубоко в асфальт колесоотбойники, и старый балкон поприветствует, и даже ворота (или это все же такая дверь?) из далекого прошлого поразят живучестью и внешним видом, который ну очень не очень…

Тротуары переулка — асфальт и палисаднички, проезжая часть — брусчатка, которая очень неплохо выглядит, хотя все же имеются на ней кое-где асфальтные заплаты.

Есть у переулка еще одна примета. Несмотря на близость Нового базара и невероятного количества торговых точек рядом (одна Торговая чего стоит!), здесь почти всегда тихо. Вроде такое себе место отдыха от суеты… Правда, без единой скамейки, ну чтоб не рассиживались пешеходы, переулок и так довольно узкий.

Одесские штучки переулка Маланова

Есть ли в переулке свои достопримечательности? Есть, конечно! Но они тоже не «на распашку». К примеру, проживает в том самом доме с башенками Грифон — собрат известнейшего мифического существа из Уголка старой Одессы.

Но ты его еще попробуй отыщи! Особенно когда весна-лето или ранняя осень…

А еще переулок Маланова интересен тем, что здесь почти каждый старый дом имеет по два уличных указателя. Иногда и третий дополнительный имеется — уже просто в виде номера дома.

И да, это совсем не тот случай, когда идешь по какой-то одесской улице, изучаешь ее и делаешь вывод, что вот, мол, время здесь как будто остановилось. В крошечном переулке Маланова не создается такого впечатления. Совсем наоборот: он умудряется как-то быстро видоизменяться и удивлять новинками.

Пусть даже в виде мурала с котиком… Не говоря уже о новостроях…

Фото Марии Котовой