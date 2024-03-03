Одесская скорбь: что происходит рядом с местом трагедии (фоторепортаж)

В Одессе – день скорби… На проспекте Добровольского, таком еще недавно чисто спальном районе, рядом с изуродованным домом – люди, люди, люди… Заградительные ленты – везде. Спасатели продолжают разбор завалов. А люди все идут и идут…
Солнечный день 3 марта. Рядом с домом, где все еще продолжаются поиски и разбор завалов после той страшной ночи второго марта появилось что-то вроде «трагического городка».
Пожилой мужчина тихо говорит жене:
– Это не место трагедии. Это место убийства…
Здесь – разбор завалов… А здесь – мемориал памяти погибших.
И в тот момент, когда мы здесь находимся, еще неизвестно точное количество погибших: поиск продолжается.
А люди несут и несут к Мемориал игрушки, цветы, свечи и лампадки. Кто-то тихо плачет. Но таких мало. Люди стоят с сухими глазами и молча смотрят на это самое место убийства. И оттого еще ужаснее на душе.
– Я все слезы еще в начале войны, кажется, выплакала, – говорит женщина, что принесла цветы.
Извиняется, что не может говорить:
– Простите, но что тут можно сказать? Не могу я ничего ни вам сказать, ни себе… Ни слез у меня, ни слов… Не могла не приехать, вот и все… Такой ужас, такое горе!
Со стороны снова звучит тихое: «Убийцы!..».
Спортивная площадка рядом превратилась в городок милосердия. Здесь работают волонтеры и городские службы. Горячая еда, вода, всяческая помощь, даже психологическая…
Разрушенный мирный дом… Все полнится болью и ужасом. А еще – яростью к убийцам… Проклятия в адрес врага тоже услышала…
Первое солнечное-солнечное воскресенье марта…
В Одессе – день скорби…
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