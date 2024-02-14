День влюбленных по-одесски: «Сердечко мое!» (фоторепортаж)

А что на улицах? Погода не очень весенняя, а вот все остальное напоминает и о Дне Святого Валентина, и о весне, что уж никак не за горами. Даже котики, встретившиеся в старом одесском дворике, намекнули «о чем-то таком сердечном».

Ну а когда я услышала в Городском саду, как парень громко произнес кому-то по мобильнику: «Сердечко мое!», я почувствовала, что не только в «сердечном декоре» дело.

Увидела я с этими сердечками и детей, и взрослых на улицах города. Да и не только с сердцами в виде шаров ходят одесситы: кто-то идет с цветами, а кто-то ждет с букетом любимую…

Да, да, раздалась «очередная» воздушная тревога. Ведь война почти два года. Но заметила, как люди пытаются улыбнуться друг другу. Такой уж день – День влюбленных. Потому что так же хочется, чтобы праздник хоть немного согрел душу! И как же щемяще видеть такую картину: в супермаркете две женщины долго-долго выбирали открытку-валентинку в виде все того же сердечка – с цветочками и пожеланиями!.. Затем добавили ее в два набора конфет кому-то в подарок – ко Дню влюбленных, конечно.

Давид на Ришельевской «играется» с красным шариком в виде сердца. А совсем рядом – свадьба… Неподалеку услышала магическое: «Сегодня нужно загадывать желание!».

Даже художники на Соборке пообещали, что все картины сегодня – о любви, надо только присмотреться… Кстати, совсем неожиданно (магически?) я сегодня получила в подарок необычное киви – тоже в виде сердечка.

Вам сегодня не до праздника? Или никто не поздравил?.. Так вы же в Одессе: знаете, где на Дерибасовской есть в продаже «крупинки счастья, удачи и любви»!

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