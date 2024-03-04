Новини Одеси та Одеської області

Наприкінці зими, на початку весни: сім миттєвостей одеського тижня

Наприкінці зими, на початку весни: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 26 лютого по 3 березня?

26 лютого

Головна вулиця міста – в передчутті весни:

Фото дня в Одессе: на Дерибасовской

27 лютого

Якщо ви вирішили, що новорічні «ознаки» на вулицях міста вже не зустрічаються, то помиляєтесь. До речі, поруч з цією зеленою красунею, що встановлена біля кав’ярні, почула цікавий діалог. Перехожий спитав: «І коли ж ви збираєтесь прощатися з ялинкою?». Відповідь була суто одеською: «Та ми ж її тільки-тільки встановили».

Фото дня в Одессе: одесское кафе

28 лютого

Весняний настрій у старому одеському провулку Маланова:

Фото дня в Одессе: в переулке Маланова

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29 лютого

Преображенський парк: останній день зими…

Фото дня в Одессе: в Преображенском парке

1 березня

Перший день весни в Одесі: День закоханих не закінчується.

Фото дня в Одессе: День влюбленных

2 березня

На бульварі Жванецького – якась особлива тиша… Життя триває:

Фото дня в Одессе: на бульваре Жванецкого

3 березня

В Одесі – День скорботи за загиблими від ворожого дрону у трагічну березневу ніч:

Фото дня в Одессе: День скорби

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
[mistape]
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