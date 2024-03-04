Наприкінці зими, на початку весни: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 26 лютого по 3 березня?
26 лютого
Головна вулиця міста – в передчутті весни:
27 лютого
Якщо ви вирішили, що новорічні «ознаки» на вулицях міста вже не зустрічаються, то помиляєтесь. До речі, поруч з цією зеленою красунею, що встановлена біля кав’ярні, почула цікавий діалог. Перехожий спитав: «І коли ж ви збираєтесь прощатися з ялинкою?». Відповідь була суто одеською: «Та ми ж її тільки-тільки встановили».
28 лютого
Весняний настрій у старому одеському провулку Маланова:
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29 лютого
Преображенський парк: останній день зими…
1 березня
Перший день весни в Одесі: День закоханих не закінчується.
2 березня
На бульварі Жванецького – якась особлива тиша… Життя триває:
3 березня
В Одесі – День скорботи за загиблими від ворожого дрону у трагічну березневу ніч:
Фото авторки