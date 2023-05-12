Одесский Преображенский парк: майское цветение, шахматный клуб и руины (фоторепортаж)

Одесский Преображенский парк в эти майские дни и в самом деле выглядит преображенным. Зеленый оазис у Привоза, некогда Первое городское кладбище, встречает вас аркой в «мавританском стиле», а дальше вы можете познакомиться с новшествами, которые позволяют немного «переключиться» от войны и всем, что с ней связано.

Одесский Преображенский парк: зеленый оазис с новшествами

Да, в самом деле, появление в парке главного входа (в том же стиле, что и ворота) в одесский Зоопарк преобразило многое. Даже старый тир неподалеку заработал, как мы смогли убедиться.

Чистота и порядок, мамы с колясками, множество детских площадок (платных и бесплатных) и – о, чудо! – развеселый паровозик катает малышей по парку, возвещая гудком под старину, что вы вроде как путешествуете по железной дороге.

Все цветет, и скамейки-бабочки, хотя и нуждаются в покраске, но все еще целы, что не может не радовать. Скамеек-лавочек в парке вообще очень много.

Коммунальщики вовсю трудятся, улучшая центральные аллеи, народ дышит воздухом, работают кафешки.

Еще из новшеств: слева от центральной аллеи расположился шахматно-шашечный клуб (официально зовется общественной площадкой для игры в шахматы). Столики раскрашены под шахматную доску, а сами шашки-шахматы можно бесплатно получить в расположенном рядом кафе.

В Преображенском парке Одессы преображено не все

Мемориал в честь похороненных когда-то на этом кладбище людей цел, но выглядит каким-то поникшим. Сейчас уже как-то не до создания здесь интерактивного музея – война…

Ну а в глубь парка заходить не советую: там по-прежнему вас встретят руины. Это то, что здесь осталось от бывшей танцплощадки и прочих «заведений» – из тех времен, когда парк еще именовался Ильича, и это место, кстати, еще тогда пользовалось дурной славой.

Ну и насчет множества новых скамеек-лавочек, которые установлены в парке. Множество из них сломаны. Увы, такой периодической «борьбой» с парковой мебелью Преображенский «славится» с самого начала происходящих в нем приятных перемен. По поводу лавочек в парке случался уже не один скандал до войны: их не только ломали, но и воровали…

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