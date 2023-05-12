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Одесский Преображенский парк: майское цветение, шахматный клуб и руины (фоторепортаж)

Одесский Преображенский парк: майское цветение, шахматный клуб и руины (фоторепортаж)

Одесский Преображенский парк в эти майские дни и в самом деле выглядит преображенным. Зеленый оазис у Привоза, некогда Первое городское кладбище, встречает вас аркой в «мавританском стиле», а дальше вы можете познакомиться с новшествами, которые позволяют немного «переключиться» от войны и всем, что с ней связано.

Одесский Преображенский парк: зеленый оазис с новшествами

Да, в самом деле, появление в парке главного входа (в том же стиле, что и ворота) в одесский Зоопарк преобразило многое. Даже старый тир неподалеку заработал, как мы смогли убедиться.

Вход в Одесский зоопарк
Одесский Преображенский парк
Одесский Преображенский парк, тир
Одесский Преображенский парк весной
Одесский Преображенский парк, одуванчики
Одесский Преображенский парк, белая сирень
Одесский Преображенский парк, дерево
Одесский Преображенский парк, цветение в мае

Чистота и порядок, мамы с колясками, множество детских площадок (платных и бесплатных) и – о, чудо! – развеселый паровозик катает малышей по парку, возвещая гудком под старину, что вы вроде как путешествуете по железной дороге.

Все цветет, и скамейки-бабочки, хотя и нуждаются в покраске, но все еще целы, что не может не радовать. Скамеек-лавочек в парке вообще очень много.

Одесский Преображенский парк, кафе
Одесский Преображенский парк, аллея
Одесский Преображенский парк, карусель
Одесский Преображенский парк, аттракционы
Одесский Преображенский парк, батут
Одесский Преображенский парк, машинки
Одесский Преображенский парк, паровозик
Одесский Преображенский парк в мае
Одесский Преображенский парк, скамейка-бабочка
Одесский Преображенский парк, скамейка и пень

Коммунальщики вовсю трудятся, улучшая центральные аллеи, народ дышит воздухом, работают кафешки.

Еще из новшеств: слева от центральной аллеи расположился шахматно-шашечный клуб (официально зовется общественной площадкой для игры в шахматы). Столики раскрашены под шахматную доску, а сами шашки-шахматы можно бесплатно получить в расположенном рядом кафе.

Площадка для игры в шахматы
Одесский Преображенский парк, шахматы

В Преображенском парке Одессы преображено не все

Мемориал в честь похороненных когда-то на этом кладбище людей цел, но выглядит каким-то поникшим. Сейчас уже как-то не до создания здесь интерактивного музея – война…

Ну а в глубь парка заходить не советую: там по-прежнему вас встретят руины. Это то, что здесь осталось от бывшей танцплощадки и прочих «заведений» – из тех времен, когда парк еще именовался Ильича, и это место, кстати, еще тогда пользовалось дурной славой.

Одесский Преображенский парк, мемориал
Одесский Преображенский парк, руины
Одесский Преображенский парк, сломанная скамейка
В одесском Преображенском парке ломают скамейки
Одесский Преображенский парк, клумба
Одесский Преображенский парк, дрова
Одесский Преображенский парк, заросли
Одесский Преображенский парк, развалины
Одесский Преображенский парк, бывшая танцплощадка
Одесский Преображенский парк, заброшенная часть

Ну и насчет множества новых скамеек-лавочек, которые установлены в парке. Множество из них сломаны. Увы, такой периодической «борьбой» с парковой мебелью Преображенский «славится» с самого начала происходящих в нем приятных перемен. По поводу лавочек в парке случался уже не один скандал до войны: их не только ломали, но и воровали…

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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