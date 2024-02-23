Новости Одессы и Одесской области

Февраль по-одесски: немного весны, средневековья и Нового года (фоторепортаж)

Февраль по-одесски: немного весны, средневековья и Нового года (фоторепортаж)

Что в одесском феврале этого года? Особенно если он уже подходит к концу? Немного весны (ну почти), немного солнца, ветер и вот это самое на душе: скорбная дата. Услышала сегодня в Городском саду: «Боже неужели два года полномасштабной войны?!».

А еще слышно на улицах: «люди погибли», «шахеды», «успокоительное не помогает», «надо держаться»… Еще многое чего можно услышать о нашем сегодняшнем дне. Но поразило больше это: «Хотя бы какой-то радости услышать-увидеть, праздника хочется — такого, для души»… 

Можно все это и услышать и увидеть. Потому что на улице — то самое время года, когда февраль уже никак не февраль, а та «почти весна» — с подснежниками, молодой зеленью, пробивающейся на клумбах и газонах…

Известный нам уже уголок на улице Гоголя — сама красота — уже никак не зимняя. 

Кстати, красота эта еще и чисто одесская, с юмором. Там и услышала еще одно о природе: 

— А кто вам сказал, что природа просыпается? Природа никогда не засыпает… 

Ну, это как кому… Как и настроение. Кто что видит и кто видит. 

Вот, например, Летний театр Городского сада меня удивил снова: там все еще — Новый год. Настоящий — с елками и украшениями. 

Женщина меня даже спросила: «Это мы и лето так будем встречать?». 

Нет, просто световое шоу продлится до 29 февраля…

Признаки, признаки… Весны и зимы. Иногда даже лета. 

А еще — «средневековья». Где искать это «прошлое»? Конечно, в Пассаже, где «протянулась» известная узенькая-узенькая таинственная улица Одессы

Здесь такой уют и тишина, что даже хочется по этому старинному уголку родного города пройтись еще и еще… 

А еще нужно пройти и другими уголками, присмотреться в наше настоящее накануне весны: первые цветы, патриотические котики, уличные указатели, на которых все еще нельзя прочесть названия, мастера кисти со своими картинами на Соборке. 

И раны, которые получил город во время войны. 

И главное — надежда и вера. 

Жизнь продолжается.

Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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