Февраль по-одесски: немного весны, средневековья и Нового года (фоторепортаж)

А еще слышно на улицах: «люди погибли», «шахеды», «успокоительное не помогает», «надо держаться»… Еще многое чего можно услышать о нашем сегодняшнем дне. Но поразило больше это: «Хотя бы какой-то радости услышать-увидеть, праздника хочется — такого, для души»…

Можно все это и услышать и увидеть. Потому что на улице — то самое время года, когда февраль уже никак не февраль, а та «почти весна» — с подснежниками, молодой зеленью, пробивающейся на клумбах и газонах…

Известный нам уже уголок на улице Гоголя — сама красота — уже никак не зимняя.

Кстати, красота эта еще и чисто одесская, с юмором. Там и услышала еще одно о природе:

— А кто вам сказал, что природа просыпается? Природа никогда не засыпает…

Ну, это как кому… Как и настроение. Кто что видит и кто видит.

Вот, например, Летний театр Городского сада меня удивил снова: там все еще — Новый год. Настоящий — с елками и украшениями.

Женщина меня даже спросила: «Это мы и лето так будем встречать?».

Нет, просто световое шоу продлится до 29 февраля…

Признаки, признаки… Весны и зимы. Иногда даже лета.

А еще — «средневековья». Где искать это «прошлое»? Конечно, в Пассаже, где «протянулась» известная узенькая-узенькая таинственная улица Одессы.

Здесь такой уют и тишина, что даже хочется по этому старинному уголку родного города пройтись еще и еще…

А еще нужно пройти и другими уголками, присмотреться в наше настоящее накануне весны: первые цветы, патриотические котики, уличные указатели, на которых все еще нельзя прочесть названия, мастера кисти со своими картинами на Соборке.

И раны, которые получил город во время войны.

И главное — надежда и вера.

Жизнь продолжается.