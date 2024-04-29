Ужас после «прилета» и уличные сказки: семь мгновений одесской недели

В жестком ДТП на трассе Одесса – Рени погиб водитель фуры В управлении полиции Одесской области расследуют обстоятельства смертельного ДТП на трассе Одесса – Рени с участием двух грузовиков с цистернами. Авария случилась вечером субботы, 27 апреля 2024 года, недалеко от села Красная Коса Белгород-Днестровского района. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе демонтируют летние площадки кафе 25 апреля 2024 года члены исполнительного комитета Одесского городского совета поддержали решение о демонтаже четырех временных сооружений, мешающих жителям города свободно передвигаться по тротуарам. Речь идет о летних террасах кафе. ПОДРОБНЕЕ