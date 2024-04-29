Новости Одессы и Одесской области

Ужас после «прилета» и уличные сказки: семь мгновений одесской недели

Ужас после «прилета» и уличные сказки: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 22 по 28 апреля?

22 апреля

Вот такая красота на нашем Приморском бульваре:

Фото дня: цветет каштан

23 апреля

Апрельский день во дворе на одесской Пересыпи: последствия «очередного подарка» рашистских «шахедов»:

Фото дня: после прилета

24 апреля

Что будет изображено на полотне? Конечно же, апрельская одесская красота…

Фото дня: в Горсаду

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25 апреля

На Дерибасовской готовятся к Пасхальной реконструкции:

Фото дня: на Дерибасовской

26 апреля

На одесском Привозе – свои арт-объекты:

Фото дня: на Привозе

27 апреля

Жизнь продолжается: у фонтана рядом с Оперным театром:

Фото дня: у фонтана

28 апреля

На Канатной: некоторые одесские витрины – словно сказка, что встречается по дороге:

Фото дня: витрина

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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