Ужас после «прилета» и уличные сказки: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 22 по 28 апреля?
22 апреля
Вот такая красота на нашем Приморском бульваре:
23 апреля
Апрельский день во дворе на одесской Пересыпи: последствия «очередного подарка» рашистских «шахедов»:
24 апреля
Что будет изображено на полотне? Конечно же, апрельская одесская красота…
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25 апреля
На Дерибасовской готовятся к Пасхальной реконструкции:
26 апреля
На одесском Привозе – свои арт-объекты:
27 апреля
Жизнь продолжается: у фонтана рядом с Оперным театром:
28 апреля
На Канатной: некоторые одесские витрины – словно сказка, что встречается по дороге:
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