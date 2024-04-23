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«Ужас! Какой ужас!»: в доме на одесской Пересыпи после ночной атаки рашистов (фоторепортаж)

«Ужас! Какой ужас!»: в доме на одесской Пересыпи после ночной атаки рашистов (фоторепортаж)

Мы в одном из домов на одесской Пересыпи, ставшем жертвой шахедной атаки рашистов. Первое, что слышу, заходя под арку, это слова, которые повторяет и повторяет пожилая женщина: «Ужас! Какой ужас!»…

Какой ужас… Это не единственный дом, где этой ночью произошла беда. Но люди все равно говорят: «Никто не погиб. Уже счастье!».

Пересыпь, 23 апреля 2024, жильцы
Пересыпь, 23 апреля 2024, у дороги
Пересыпь, 23 апреля 2024, арка
Пересыпь, 23 апреля 2024, разрушения
Пересыпь, 23 апреля 2024, дом
Пересыпь, 23 апреля 2024, окна

Потом говорят о пострадавших. Даже пришлось услышать, как мужчина этой ночью закрыл собой свою пожилую мать, когда «падал потолок». Женщина не пострадала, а вот мужчина в тяжелом состоянии в больнице: его позвоночник принял удар…

Заходим в дом, в самом деле, ужас: кажется, почти ничего «живого» не осталось, почти все разрушено. Пленка, стекло, ведутся работы… Спасатели предупреждают, что здесь везде все еще опасно…

Пересыпь, 23 апреля 2024, пострадавший
Пересыпь, 23 апреля 2024, разрушения
Пересыпь, 23 апреля 2024, внутри дома
Пересыпь, 23 апреля 2024, последствия прилета
Пересыпь, 23 апреля 2024, двор
Пересыпь, 23 апреля 2024, дом разрушен
Пересыпь, 23 апреля 2024, у разрушенного дома

Посреди двора сидит пожилой мужчина, рядом – лежит дверь из какой-то квартиры. Такой вот «рисунок после очередного рашистского подарка»…

– От квартиры почти ничего уже нет, – слышу тихий-тихий голос (почти шепот) еще одной жительницы дома.

Пересыпь, 23 апреля 2024, дверь
Пересыпь, 23 апреля 2024, во дворе
Пересыпь, 23 апреля 2024, после ночной атаки
Пересыпь, 23 апреля 2024, после прилета
Пересыпь, 23 апреля 2024, что осталось от дома
Пересыпь, 23 апреля 2024, авто
Пересыпь, 23 апреля 2024, выбитые окна

На улице присели несколько жителей из близлежащих домов. Там тоже – своя беда, но, как рассказывает Надежда – жительница одного за них, – «с нами легче»:

– У меня вылетело два окна, рухнула часть потолка. Да мы живы. Даже животные наши не пострадали. Другим тяжелее… А нам уже и пленку выдали…

Такое вот «легче»…

На старой улице рядом с цветами расположился (это уже привычная картина) городок, где оказывают помощь.

Люди разбирают завалы. Всюду чувствуется запах гари…

Пересыпь, 23 апреля 2024, разбор завалов
Пересыпь, 23 апреля 2024, пункт помощи
Пересыпь, 23 апреля 2024, разрушения
Пересыпь, 23 апреля 2024, жильцы, завалы
Пересыпь, 23 апреля 2024, пострадавшие
Пересыпь, 23 апреля 2024, помощь
Пересыпь, 23 апреля 2024, завалы, разбор
Пересыпь, 23 апреля 2024, что осталось от авто

– А мы с тобой все жаловались, что ливень надоел, – говорит женщина своей подруге рядом с этим городком. Даже пытается улыбнуться.

Держимся!..

Пересыпь, 23 апреля 2024-2
Пересыпь, 23 апреля 2024-3
Пересыпь, 23 апреля 2024-4
Пересыпь, 23 апреля 2024, руины
Пересыпь, 23 апреля 2024, стены
Пересыпь, 23 апреля 2024, разрушенный дом
Пересыпь, 23 апреля 2024, дом и авто
Пересыпь, 23 апреля 2024, во дворе
Пересыпь, 23 апреля 2024, стена
Пересыпь, 23 апреля 2024-5
Пересыпь, 23 апреля 2024-6
Пересыпь, 23 апреля 2024, машина
Пересыпь, 23 апреля 2024, жилец
Пересыпь, 23 апреля 2024, палатка
Пересыпь, 23 апреля 2024, оказание помощи
Пересыпь, 23 апреля 2024, в пункте помощи
Пересыпь, 23 апреля 2024, где помощь
Пересыпь, 23 апреля 2024, авто у дома
Пересыпь, 23 апреля 2024, у дома

Фото автора и Игоря Казанжи

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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