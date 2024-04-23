«Ужас! Какой ужас!»: в доме на одесской Пересыпи после ночной атаки рашистов (фоторепортаж)

Мы в одном из домов на одесской Пересыпи, ставшем жертвой шахедной атаки рашистов. Первое, что слышу, заходя под арку, это слова, которые повторяет и повторяет пожилая женщина: «Ужас! Какой ужас!»…
Какой ужас… Это не единственный дом, где этой ночью произошла беда. Но люди все равно говорят: «Никто не погиб. Уже счастье!».
Потом говорят о пострадавших. Даже пришлось услышать, как мужчина этой ночью закрыл собой свою пожилую мать, когда «падал потолок». Женщина не пострадала, а вот мужчина в тяжелом состоянии в больнице: его позвоночник принял удар…
Заходим в дом, в самом деле, ужас: кажется, почти ничего «живого» не осталось, почти все разрушено. Пленка, стекло, ведутся работы… Спасатели предупреждают, что здесь везде все еще опасно…
Посреди двора сидит пожилой мужчина, рядом – лежит дверь из какой-то квартиры. Такой вот «рисунок после очередного рашистского подарка»…
– От квартиры почти ничего уже нет, – слышу тихий-тихий голос (почти шепот) еще одной жительницы дома.
На улице присели несколько жителей из близлежащих домов. Там тоже – своя беда, но, как рассказывает Надежда – жительница одного за них, – «с нами легче»:
– У меня вылетело два окна, рухнула часть потолка. Да мы живы. Даже животные наши не пострадали. Другим тяжелее… А нам уже и пленку выдали…
Такое вот «легче»…
На старой улице рядом с цветами расположился (это уже привычная картина) городок, где оказывают помощь.
Люди разбирают завалы. Всюду чувствуется запах гари…
– А мы с тобой все жаловались, что ливень надоел, – говорит женщина своей подруге рядом с этим городком. Даже пытается улыбнуться.
Держимся!..
Фото автора и Игоря Казанжи