«Ужас! Какой ужас!»: в доме на одесской Пересыпи после ночной атаки рашистов (фоторепортаж)

Какой ужас… Это не единственный дом, где этой ночью произошла беда. Но люди все равно говорят: «Никто не погиб. Уже счастье!».

Потом говорят о пострадавших. Даже пришлось услышать, как мужчина этой ночью закрыл собой свою пожилую мать, когда «падал потолок». Женщина не пострадала, а вот мужчина в тяжелом состоянии в больнице: его позвоночник принял удар…

Заходим в дом, в самом деле, ужас: кажется, почти ничего «живого» не осталось, почти все разрушено. Пленка, стекло, ведутся работы… Спасатели предупреждают, что здесь везде все еще опасно…

Посреди двора сидит пожилой мужчина, рядом – лежит дверь из какой-то квартиры. Такой вот «рисунок после очередного рашистского подарка»…

– От квартиры почти ничего уже нет, – слышу тихий-тихий голос (почти шепот) еще одной жительницы дома.

На улице присели несколько жителей из близлежащих домов. Там тоже – своя беда, но, как рассказывает Надежда – жительница одного за них, – «с нами легче»:

– У меня вылетело два окна, рухнула часть потолка. Да мы живы. Даже животные наши не пострадали. Другим тяжелее… А нам уже и пленку выдали…

Такое вот «легче»…

На старой улице рядом с цветами расположился (это уже привычная картина) городок, где оказывают помощь.

Люди разбирают завалы. Всюду чувствуется запах гари…

– А мы с тобой все жаловались, что ливень надоел, – говорит женщина своей подруге рядом с этим городком. Даже пытается улыбнуться.

Держимся!..

Фото автора и Игоря Казанжи