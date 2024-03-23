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В старом одесском дворике – дни открытых мастерских (фоторепортаж)

В старом одесском дворике – дни открытых мастерских (фоторепортаж)

Старый-старый одесский дворик… Это уже интересно. Ведь известно: «обычных» дворов в Одессе не бывает… А вот если во дворике есть художественная мастерская, да еще и не одна, то надо здесь побывать. Особенно если сами художники приглашают.

Вы уже догадались? Мы – в Отоновском (бывшем Некрасова) переулке. Удивительно, но ворота здесь, в доме под номером десять, всегда открыты даже во время войны.

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Да что же удивительного, если мы пришли на известный одесский Дворовик?

Сегодня здесь особый день – День открытых мастерских. Но, как отмечает основатель этого необычного события художник Кирилл Бондаренко, такие дни здесь (простите за тавтологию) – каждый день. Ведь еще издалека вы увидите, как фасад дома украшен картинами.

А вот сам двор – это нечто: инсталляции, инсталляции. И те, что «по приколу», и, кажется, «просто так». Но ведь каждая – с философским подтекстом. Или с загадкой. Заходите – отгадывайте. Не хотите «морочить себе голову»? Тогда просто наслаждайтесь. Нам так не хватает этого сегодня…

– Жизнь – это вообще сплошная инсталляция, – считает Кирилл.

Художник Кирилл Бондаренко

Кирилл Бондаренко

Пока ходила по двору и присматривалась и вчитывалась, увидела, как люди реагируют на увиденное: кто-то улыбается, кто-то говорит: «Как странно!», а кто-то просто молча прогуливается, плечами пожимает… Но интересно все равно всем. И все, кто сюда пришел, хотя бы на немного «отрываются» от лент новостей, а еще фотографируют, фотографируют… И это мы еще в мастерские не зашли…

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Кстати, о мастерских. Их здесь несколько. Они обновлены, как рассказывает Кирилл.

Яркие работы самого Кирилла, как всегда, впечатляют. Удивительные они, необычные, хочется всматриваться и всматриваться в эти абстракции… Вот и всматривайтесь – двери же открыты!

«Основная цель мероприятия – устранить барьеры для знакомства с искусством, приглашая публику пообщаться с художниками в их студиях. День открытых мастерских – редкая возможность увидеть творческое пространство художников и то, чем они окружают себя для вдохновения. Погрузитесь в сакральную магию создания творения. Будем рады видеть вас. А также посетить нас можно будет в любой другой день, каждый день, если мастерская открыта, и художник есть на месте», – рассказывает Кирилл.

Добавим: мастера на месте каждый день, обычно во второй его половине… Поэтому двери здесь открыты почти всегда, было бы желание познакомиться, посмотреть, погрузиться в этот яркий мир.

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Кстати, как привлекает мое внимание сам Кирилл, его абстракции всегда без рам. Это не просто так, а для особенного пространства вашего собственного видения и восприятия.

Да, оно у каждого свое. Но в такие трудные наши времена вы можете получить здесь то, чего вам, пожалуй, сейчас не хватает.

Или хотя бы частичку…

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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