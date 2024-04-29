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Жах після прильоту та вуличні казки: сім миттєвостей одеського тижня

Жах після прильоту та вуличні казки: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 22 по 28 квітня?

22 квітня

Отака краса на нашому Приморському бульварі:

Фото дня: цветет каштан

23 квітня

Квітневий день у дворі на одеському Пересипу: наслідки «чергового дарунку» рашистських «шахедів»:

Фото дня: после прилета

24 квітня

Що буде зображено на полотні? Звісно, квітнева одеська краса…

Фото дня: в Горсаду

25 квітня

На Дерибасівській готуються до Великодньої реконструкції:

Фото дня: на Дерибасовской

26 квітня

На одеському Привозі – свої артоб’єкти:

Фото дня: на Привозе

27 квітня

Життя триває: у фонтана біля Оперного театру:

Фото дня: у фонтана

28 квітня

На Канатній: деякі одеські вітрини – наче казка, що зустрічається по дорозі:

Фото дня: витрина

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