Жах після прильоту та вуличні казки: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 22 по 28 квітня?
22 квітня
Отака краса на нашому Приморському бульварі:
23 квітня
Квітневий день у дворі на одеському Пересипу: наслідки «чергового дарунку» рашистських «шахедів»:
24 квітня
Що буде зображено на полотні? Звісно, квітнева одеська краса…
25 квітня
На Дерибасівській готуються до Великодньої реконструкції:
26 квітня
На одеському Привозі – свої артоб’єкти:
27 квітня
Життя триває: у фонтана біля Оперного театру:
28 квітня
На Канатній: деякі одеські вітрини – наче казка, що зустрічається по дорозі:
Фото авторки