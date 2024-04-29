Жах після прильоту та вуличні казки: сім миттєвостей одеського тижня

У жорсткій ДТП на трасі Одеса – Рені загинув водій фури В управлінні поліції Одеської області розслідують обставини смертельної ДТП на трасі Одеса – Рені за участю двох вантажівок із цистернами. Аварія сталася ввечері суботи, 27 квітня 2024 року, неподалік села Червона Коса Білгород-Дністровського району. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Два роки тому російська ракета влучила у ЖК «Тірас»: як це було і що з будинком зараз (фото) Влучення ворожої ракети в багатоквартирний жилий будинок вперше в Одесі сталося 23 квітня 2022 року. Із початку повномасштабного вторгнення тоді минуло 2 місяці (на жаль, потім таких випадків було ще багато). В ЖК «Тірас» в той день загинуло 8 одеситів і ненароджений малюк. Були випадки загибелі цілих сімей. Сьогодні ми згадуємо той трагічний день і розповідаємо про подальшу долю будинку. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ