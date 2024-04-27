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Одесситы погрузились в события далекого прошлого: Пасхальная реконструкция на Дерибасовской (фоторепортаж)

Одесситы погрузились в события далекого прошлого: Пасхальная реконструкция на Дерибасовской (фоторепортаж)

Путем последних земных дней Христа… Это не спектакль, не праздник… БФ «Добрый Самарянин» провел масштабную Пасхальную реконструкцию событий далекого прошлого. И надо было видеть, какое множество людей собрались на главной улице города, чтобы стать участниками тех далеких событий.

Иисус в белом… Иуда в сером… Римские легионеры, царь Ирод, суд Пилата и люди, люди, люди… Такие разные люди, которые никак не могут понять, кто прав, кто…

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Пасхальная реконструкция в Одессе3
Пасхальная реконструкция в Одессе4
Пасхальная реконструкция в Одессе5
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Пасхальная реконструкция в Одессе8

Дерибасовская изменилась на глазах. Протиснуться трудно: людей очень много. Иисус следует своим путем скорби… Путь долгий, все разделено на своеобразные «отрезки»: здесь еще только услышали о мессии, здесь уже люди выносят свой приговор. Известные драматические события набирают обороты…

Пасхальная реконструкция в Одессе9
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Пасхальная реконструкция в Одессе16
Пасхальная реконструкция в Одессе17

В БФ «Добрый самарянин» рассказывают: костюмы для реконструкции были выполнены по старинным образцам на основе иконографии.

Добавим, что эта полная Пасхальная реконструкция – первая с начала полномасштабной войны.

Как все это было – смотрите на наших фото:

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Пасхальная реконструкция в Одессе
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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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