Одесситы погрузились в события далекого прошлого: Пасхальная реконструкция на Дерибасовской (фоторепортаж)

Иисус в белом… Иуда в сером… Римские легионеры, царь Ирод, суд Пилата и люди, люди, люди… Такие разные люди, которые никак не могут понять, кто прав, кто…

Дерибасовская изменилась на глазах. Протиснуться трудно: людей очень много. Иисус следует своим путем скорби… Путь долгий, все разделено на своеобразные «отрезки»: здесь еще только услышали о мессии, здесь уже люди выносят свой приговор. Известные драматические события набирают обороты…

В БФ «Добрый самарянин» рассказывают: костюмы для реконструкции были выполнены по старинным образцам на основе иконографии.

Добавим, что эта полная Пасхальная реконструкция – первая с начала полномасштабной войны.

Как все это было – смотрите на наших фото:

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