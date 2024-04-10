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Одесский летний апрель: от сакуры до тюльпанов и струй фонтанов (фоторепортаж)

Одесский летний апрель: от сакуры до тюльпанов и струй фонтанов (фоторепортаж)

Такой он, третий одесский апрель на военном положении: даже шутка о «летнем апреле» как-то уже «не проходит»: действительно, на улице – раннее лето, когда жара еще до тридцати. И как же все цветет! Кажется, город превратился в уголки Ботанического сада.

– Так и не смогла сегодня уснуть с этими проклятыми ракетами. Тревоги за тревогами. Уже и не сосчитаю, сколько их было. Потом «бахи»… Даже на скамью сесть не хочу – кажется, усну сразу. Не выдерживаю уже, – жалуется женщина своему спутнику.

– А мы садиться не будем. Будем любоваться цветами. В этом апреле Одесса так расцвела… А про «не выдерживаю», чтобы больше не слышал. Куда денемся?.. Все мы выдержим…

Диалог себе как диалог… А вот о цветах такого не скажешь. Кажется, это чудо какое-то: всю ночь рашисты «поздравляли» нас с праздником 10 апреля. И действительно, тревоги звучали одна за другой. А вот прошлись по улицам города (это мы в парки еще не заглянули) – так нет, кажется, ни одного уголка без цветов.

Апрель в центре Одессы
Апрель в Одессе, магнолия
Магнолия в Одессе
Апрель в Одессе, красные тюльпаны
Тюльпаны в Одессе
Одесса цветущая
Апрель в Одессе, розовые тюльпаны
Апрель в Одессе, тюльпан
Тюльпаны в Одессе
Апрель в Одессе

Цветет все – сакура, магнолия, сирень и эти тысячи тюльпанов, которые становятся настоящей живой психотерапией.

Как не присмотреться к этому апрельскому чуду, не насладиться этими цветущими рядками, где цветы всех оттенков словно пытаются рассказать о чем-то очень важном, хорошем, придают сил и наполняют своей красотой?..

Апрель в Одессе, Горсад
Апрель в Одессе, цветущее дерево
Апрель в Одессе, гиацинты
Апрель в Одессе, фонтан
Апрель в Одессе, клумба
Одесские тюльпаны
Апрель в Одессе, тюльпаны розовые
Апрель в Одессе, аллея
Апрель в Одессе, Театральная площадь
Апрель в Одессе, Оперный
Одесса цветет: красные тюльпаны
Апрель в Одессе, у мэрии

Природа пытается – несмотря на войну, несмотря на боль и тревогу – рассказать о главном: жизнь продолжается. Вот уже на улицах города и плодовые деревья зацветают. Даже «не очень торопливое» Иудино дерево присматривается: может, и мне пора показать всю свою цветущую красоту?

Тем временем забили струями одесские фонтаны. Да, конечно, не все. Работают фонтаны на Театральной площади и в Городском саду. Забил струями и фонтан на Соборной площади.

Маленький фонтанчик возле гостиницы «Моцарт» тоже уже демонстрирует: «Я жив!».

Держимся!..

Одесские тюльпаны: розовые
Одесские тюльпаны: желтые
Одесские тюльпаны: красные
Одесские тюльпаны: малиновые
Одесские тюльпаны: клумба
Апрель в Одессе, клумба тюльпанов
Апрель в Одессе, на Соборке
Одесса цветет, апрель 2024
В Одессе цветет сирень

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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