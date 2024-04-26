Привоз в конце апреля: самый точный вес, сладкая Килия

О, эти нервы!

Жена мужу:

— О, смотри, на Привозе новая реклама: «Самый точный вес». Как тебе?

— Да никак… Можно уже что-нибудь новое придумать. «Точный вес», «точнейший вес»… Все равно обманут.

Услышала это продавщица:

— А вот мы не обманываем! Мы правду пишем!

— Да вы бы ее не писали, а взвешивали, как пишете…

Женщина читает рядом с клубникой: «Сладкая Килия»

— Сладкая Килия? Или это клубника сладкая?

— Конечно, клубника. Все же написано! Какие еще вопросы? Сладкая ягодка. Из Килии… Да и дешевая…

— Это называется дешевая? Вот вы когда такое пишете… Ой, нет, когда вы такое говорите, хоть задумываетесь?!

Продавщица, кажется, все-таки задумалась. Но, пожалуй, совсем не о цене на ту клубнику, а о «нервах» покупателей…

О, эти наши нервы на военном положении!

***

Ну а теперь — о ценах на Привозе.

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 25-35 грн;

картофель «молодой» — 90-150 грн;

лук – 25-30 грн;

помидоры – 60-130 грн;

свекла – 20-30 грн;

кабачки – 70-100 грн;

огурцы – 80-110 грн;

сладкий перец – 70-150 грн;

баклажаны – 60-130 грн;

капуста — 20-30 грн;

капуста «молодая» – 30-45 грн;

чеснок – 100-140 грн;

морковь – 20-25 грн;

редис — 25-40 грн;

зелень в пучках – от 5 до 15 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 15-30 грн;

бананы – 60-80 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 90-140 грн;

лимоны – 35-60 грн;

мандарины – 45-70 грн;

апельсины – 40-70 грн;

клубника – 130-280 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 30-55 грн;

брынза 150-220 грн;

творог – 80-120 грн;

Цены на говядину и телятину на одесском Привозе

задняя часть – 250-270 грн;

телячья шея – 210-220 грн;

ребра – 130-150 грн.

антрекот – 190-200 грн;

Цены на свинину на одесском Привозе

задняя часть – 160-170 грн;

шея – 180-200 грн;

лопатка – 150-170 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 110-200 грн.

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 70-100 грн;

караси – 60-90 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 70-120 грн;

судак – 180-240 грн;

карп – 90-130 грн.

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