Новости Одессы и Одесской области

Привоз в конце апреля: самый точный вес, сладкая Килия

Привоз в конце апреля: самый точный вес, сладкая Килия

Начало апреля, конец апреля… Лето или зима — Привоз кипит полной жизнью, будто и войны нет. Такая вот психотерапия… Даже во время очередной воздушной тревоги услышала от продавщицы: «Проклятые соседи!», после чего женщина продолжила заниматься своими делами.

О, эти нервы!

Жена мужу:

— О, смотри, на Привозе новая реклама: «Самый точный вес». Как тебе?

— Да никак… Можно уже что-нибудь новое придумать. «Точный вес», «точнейший вес»… Все равно обманут.

Услышала это продавщица:

— А вот мы не обманываем! Мы правду пишем!

— Да вы бы ее не писали, а взвешивали, как пишете…

Цены на привозе

Женщина читает рядом с клубникой: «Сладкая Килия»

— Сладкая Килия? Или это клубника сладкая?

— Конечно, клубника. Все же написано! Какие еще вопросы? Сладкая ягодка. Из Килии… Да и дешевая…

— Это называется дешевая? Вот вы когда такое пишете… Ой, нет, когда вы такое говорите, хоть задумываетесь?!

Продавщица, кажется, все-таки задумалась. Но, пожалуй, совсем не о цене на ту клубнику, а о «нервах» покупателей…

О, эти наши нервы на военном положении!

***

Ну а теперь — о ценах на Привозе.

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

Цены на привозе

  • картофель – 25-35 грн;
  • картофель «молодой» — 90-150 грн;
  • лук – 25-30 грн;
  • помидоры – 60-130 грн;
  • свекла – 20-30 грн;
  • кабачки – 70-100 грн;
  • огурцы – 80-110 грн;
  • сладкий перец – 70-150 грн;
  • баклажаны – 60-130 грн;
  • капуста — 20-30 грн;
  • капуста «молодая» – 30-45 грн;
  • чеснок – 100-140 грн;
  • морковь – 20-25 грн;
  • редис — 25-40 грн;
  • зелень в пучках – от 5 до 15 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

Цены на привозе

  • яблоки – 15-30 грн;
  • бананы – 60-80 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 90-140 грн;
  • лимоны – 35-60 грн;
  • мандарины – 45-70 грн;
  • апельсины – 40-70 грн;
  • клубника – 130-280 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

Цены на привозе

  • яйца (десяток) – 30-55 грн;
  • брынза 150-220 грн;
  • творог – 80-120 грн;

Цены на говядину и телятину на одесском Привозе

Цены на привозе

  • задняя часть – 250-270 грн;
  • телячья шея – 210-220 грн;
  • ребра – 130-150 грн.
  • антрекот – 190-200 грн;

Цены на свинину на одесском Привозе

  • задняя часть – 160-170 грн;
  • шея – 180-200 грн;
  • лопатка – 150-170 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 110-200 грн.
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Цены на привозе

  • толстолобик – 70-100 грн;
  • караси – 60-90 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 70-120 грн;
  • судак – 180-240 грн;
  • карп – 90-130 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе 19 апреля: молодой картофель и старые проблемы

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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