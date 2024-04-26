Привоз в конце апреля: самый точный вес, сладкая Килия

Начало апреля, конец апреля… Лето или зима — Привоз кипит полной жизнью, будто и войны нет. Такая вот психотерапия… Даже во время очередной воздушной тревоги услышала от продавщицы: «Проклятые соседи!», после чего женщина продолжила заниматься своими делами.
О, эти нервы!
Жена мужу:
— О, смотри, на Привозе новая реклама: «Самый точный вес». Как тебе?
— Да никак… Можно уже что-нибудь новое придумать. «Точный вес», «точнейший вес»… Все равно обманут.
Услышала это продавщица:
— А вот мы не обманываем! Мы правду пишем!
— Да вы бы ее не писали, а взвешивали, как пишете…
Женщина читает рядом с клубникой: «Сладкая Килия»
— Сладкая Килия? Или это клубника сладкая?
— Конечно, клубника. Все же написано! Какие еще вопросы? Сладкая ягодка. Из Килии… Да и дешевая…
— Это называется дешевая? Вот вы когда такое пишете… Ой, нет, когда вы такое говорите, хоть задумываетесь?!
Продавщица, кажется, все-таки задумалась. Но, пожалуй, совсем не о цене на ту клубнику, а о «нервах» покупателей…
О, эти наши нервы на военном положении!
***
Ну а теперь — о ценах на Привозе.
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 25-35 грн;
- картофель «молодой» — 90-150 грн;
- лук – 25-30 грн;
- помидоры – 60-130 грн;
- свекла – 20-30 грн;
- кабачки – 70-100 грн;
- огурцы – 80-110 грн;
- сладкий перец – 70-150 грн;
- баклажаны – 60-130 грн;
- капуста — 20-30 грн;
- капуста «молодая» – 30-45 грн;
- чеснок – 100-140 грн;
- морковь – 20-25 грн;
- редис — 25-40 грн;
- зелень в пучках – от 5 до 15 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 15-30 грн;
- бананы – 60-80 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 90-140 грн;
- лимоны – 35-60 грн;
- мандарины – 45-70 грн;
- апельсины – 40-70 грн;
- клубника – 130-280 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 30-55 грн;
- брынза 150-220 грн;
- творог – 80-120 грн;
Цены на говядину и телятину на одесском Привозе
- задняя часть – 250-270 грн;
- телячья шея – 210-220 грн;
- ребра – 130-150 грн.
- антрекот – 190-200 грн;
Цены на свинину на одесском Привозе
- задняя часть – 160-170 грн;
- шея – 180-200 грн;
- лопатка – 150-170 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 110-200 грн.
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 70-100 грн;
- караси – 60-90 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 70-120 грн;
- судак – 180-240 грн;
- карп – 90-130 грн.
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