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В Одесской области исчезнут 3 улицы Валентины Терешковой

В Одесской области исчезнут 3 улицы Валентины Терешковой

В трех населенных пунктах под Одессой – селах Фонтанка, Крыжановка и Новая Дофиновка – переименуют три улицы, названные в честь первой советской женщины-космонавта Валентины Терешковой.

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Такое решение было принято в ходе заседания комиссии по вопросам наименования (переименования) улиц Фонтанского сельского совета, передает пресс-служба Фонтанской объединенной территориальной громады (ОТГ).

Как пояснили в ОТГ, причина переименования – в требованиях Закона Украины о декоммунизации.

Новые названия улиц должны выбрать местные жители.

Отметим, что Валентина Терешкова – не только первая женщина, побывавшая в космосе, но и депутат Госдумы Российской Федерации, которая голосовала за оккупацию украинского Крыма. Поэтому в 2016 году в Одесской ОГА решили переименовать улицу Терешковой в Одессе в улицу Героев Крут. Сначала мэрия Одессы этого решения не признала, но позже улицу все же было решено переименовать.

В этой связи «Одесская жизнь» узнавала, что знают одесситы о Героях Крут и как относятся к переименованию улицы Валентины Терешковой.

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Фото с Телеграм-канала Odessa CityNews

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Редакция ПРОФИЛЬ

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