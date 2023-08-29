Украинское сало: что нужно знать об этом традиционном продукте

Сало является символом национальной культуры. Это блюдо стоит рядом с такими визитками украинской кухни, как борщ, вареники, голубцы, галушки. Большинство народов употребляет сало в основном смальцем, а украинцы едят его большими кусками, с хлебом, чесноком и солеными овощами.

Кулинары и гурманы создали множество интересных блюд с салом. Так, в украинской кулинарии зафиксировано более 300 блюд из сала.

Его можно мариновать и запекать, коптить и варить. Засоленное сало долго сохраняет свои полезные свойства.

Издавна украинцы, прежде чем отправляться в дальний путь или на войну, запасались этим стратегическим продуктом. По легендам, еще более 200 лет назад в Любашевке (в древности село Довгенькое, село Черноморское) и окрестных хуторах Софиевка и Николаевка отчаянные чумаки перед опасным путешествием Диким полем в Крым предусмотрительно запасались солониной и колбасой из свинины. Для длительного хранения (путешествие по солью и рыбе длилось не один месяц) вкусную пищу складывали в бочки, а колбасу заливали смальцем, которым впоследствии приправляли кулеш или смазывали горбушку хлеба.

Упоминание сала в литературе

«…В доме было тихо, только в печи на жару шкварчала рынка с вышкварками, так сердито и громко, словно кричало десять баб вместе, ухватившись за косы. Сало шипело, как змея, клокотало, кувыкало, как свинья в плетне, хохотало, как гусь, лаяло, как собака, пищало, скрежетало, а дальше будто завыло: насилие, насилие!» — остроумно рассказывает о его приготовлении в одном из своих гениальных произведений Иван Нечуй-Левицкий.

Стихи

В известной коломойке до сих пор шутливо поют: Намастила губи салом Та забула втерти – Будуть хлопці цілувати До самої смерті…

Пословицы

«Коли б сало крила мало, під небесами б літало» «Добра капуста, коли од сала не пуста» «Якби мені паном бути, то я б сало із салом їв»

Фестиваль-ярмарка сала в Любашевке

А в наше время был начат традиционный фестиваль-ярмарка «Любашевка — столица украинской колбасы», где, кроме презентации колбас, проводится конкурс по созданию мясо-сальных композиций.

Сало для фронта

В Ананьеве местные волонтеры из сообщества «Большие сердца» готовят для защитников Отечества вкуснейшее сало в Украине.

Руководитель организации Анна Самотей рассказала, что раньше засалили сало в ведерках, но со временем оно желтело.

Поэтому волонтеры засаливают сало исключительно по-ананьевски по следующему рецепту:

Свежее сало режут кубиками 7х7 сантиметров, чтобы оно лучше просолилось и пропиталось специями. Подавленный чеснок смешивают с приправами. Этой смесью с крупной солью обмазывают сало и оставляют настаиваться при комнатной температуре в течение 12 часов. Затем по несколько кусочков фасуют в пакетики и вакуумируют.

Готовая продукция сразу отправляется бойцам на фронт.

На днях муж Анны, воюющий «на нуле», позвонил по домам и рассказал, что как-то бойцы распаковали ананьевское сало, чтобы подкрепиться им перед боем. Несмотря на то, что пакетик с сальцем хранился у них более полугода, стратегический продукт не потерял своих вкусовых качеств.

Интересные факты о сале

Сало хорошо выводит токсины и радионуклиды из организма, а также помогает предотвратить похмелье — съешьте маленький кусочек, отправляясь на вечеринку.

Если во время застолья есть возможность закусывать салом, обязательно воспользуйтесь этим.

Диетологи рекомендуют для лучшей усвояемости есть сало с чесноком.

Кусок сала, употребленный утром, уменьшает уровень холестерина в крови и стимулирует иммунитет.

Всем, кому за 40, следует есть сало, ведь оно – желчегонное средство. Достаточно употреблять 50 г сала в день.

Считается, что вкуснейшее сало получается, если свинью кормить желудями.

Как купить свежее сало

Когда пойдете покупать сало, возьмите с собой спички. При выборе проткните им сало: если спичка легко вошла в продукт, значит, сало свежее, его смело можно покупать.

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