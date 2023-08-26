Как выпекает свадебные караваи мастерица из Пирожной

Свой первый каравай Галина Савуляк изготовила на свадьбу старшей дочери Татьяны. Вспоминает, как ее убеждали заказать этот главный свадебный атрибут у мастериц, и она решила: буду печь сама.

– Правду сказать, переживала, а что если не удастся. Это же такой и жизнь будет у дочери. Потому что каравай – это не просто сдобный хлеб. Каким он получится, такой и судьба будет, говорит женщина.

Когда достала каравай из печи, он был пышным и красивым. С того времени Галина благословила своими караваями много новых семей. И для кого ад — все живут в добре и согласии.

В горнице, украшенной вышитыми полотенцами (работа хозяйки), Галина поведала историю выпекания караваю.

Кому – веточки, а кому – хлеб-лежень?

— Каравай – это вершина украинской традиционной культуры. Именно он объединяет весь свадебный обряд, – рассказывает мастерица. — По традиции, в нашей деревне на свадьбу выпекали, кроме главного каравая, еще разные свадебные обрядовые хлеба. Они необходимы для совершения обряда украинской свадьбы. Название хлебов говорит об их назначении: отец, пара, веточка, лежебока, рожки, свадебные гуси. Эта традиция сохранилась и по сей день.

Из свадебных хлебов для приглашения на свадьбу используют шишки. Женщинам-каравайницам и ныне преподносят голубков (или гусинок). Будущим молодоженам вручался хлеб, называвшийся веточкой. Это было знаком того, что они переходят в статус супругов. Есть еще хлеб-лежень. Такими хлебами чествуют после свадьбы: жена – свекровь, а муж – тещу.

Каравай был и остается главным традиционным символом свадьбы. С ним проходят основные свадебные обряды. Короваем и сегодня благословляют молодых, покрывают невесту и объединяют семьи в один большой род.

Каравай – это символ солнца

– Когда свадьбы праздновались только в воскресенье, а караваи производились в четверг или субботу. И хотя сегодня празднуют в разные дни недели, все же пекут караваи в те же дни, что и прежде. Украшается каравай цветками, колосочками, листочками, затруднениями из теста. Посредине кладется цветок – символ девственности невесты. Этот цветок во время края караваю на ломтики отдается молодым. От нее на четыре стороны света расходятся лучи. Между ними разные символические украшения из теста. Выкладывается все за солнцем, потому что каравай является символом солнца, — рассказывает мастерица.

Как же удалось хранительнице изучить и сохранить каравайные традиции украинского народа?

– Еще малышкой увлекалась работой каравайниц. Мне казалось, что в этом действе спрятана великая тайна. Стала интересоваться. Женщины начали привлекать меня к работе. Поручали производить цветы, листики. Много читала о подольском каравайе и его символах, изучала традиции выпекания и обряды своей деревни, – рассказывает Галина Савуляк.

Как делиться счастьем

Женщины холостые и одинокие не брались за выпекание караваев. Каравайницами могут быть только женщины, которые счастливы в браке, акцентирует мастерица.

И делится своей историей счастливой супружеской жизни. Обручились Галина и Михаил Савуляк в августе 1969 года. К тому времени уже ни у Галины, ни у Михаила не было отца. Поэтому молодые сами строили себе дом. Ставили фундамент, возводили дом, стелили пол. Держали коров, кур – ведь надо было семью кормить. А в семье подрастали две дочери.

Работы Савуляки не боятся. За молодые годы успевали и в колхозе, и дома, и людям помочь. Оба получили награды и грамоты за добросовестный труд. И теперь на заслуженном отдыхе тоже не сидят без дела – держат немалый огород, кур. А Галина не оставляет своего увлечения вышивкой и выпеканием караваев.

Как вышивальщица, она вошла в летопись мастеров Кодымщины, приняв участие в вышивании десятиметрового рушника. Находится он в Кодымском историко-краеведческом музее.

Ну а выпекание караваев стало еще одним светлым делом ее жизни. Ведь каравай испечь – не просто тесто замесить. Это и правильно обожженная печь, и приготовленные украшения, и большая ответственность. И в каждом изделии – долька любви мастерицы.

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