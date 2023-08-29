Українське сало: що потрібно знати про цей традиційний продукт

Сало є символом національної культури. Ця страва стоїть поряд з такими візитівками української кухні, як борщ, вареники, голубці, галушки. Більшість народів вживає сало здебільшого у вигляді смальцю, а українці їдять його великими шматками, з хлібом, часником та солоними овочами.

Кулінари та гурмани створили безліч цікавих страв із салом. Так, в українській кулінарії зафіксовано понад 300 страв із сала.

Його можна маринувати та запікати, коптити та варити. Засолене сало довго зберігає свої корисні властивості.

Здавна українці, перш ніж вирушати в далеку дорогу чи на війну, запасались цим стратегічним продуктом. За легендами, ще понад 200 років тому в Любашівці (в давнину село Довгеньке, село Чорноморське) та навколишніх хуторах Софіївка і Миколаївка відчайдушні чумаки перед небезпечною подорожжю Диким полем у Крим завбачливо запасалися солониною та ковбасою зі свинини. Задля довготривалого збереження (подорож за сіллю та рибою тривала не один місяць) смачний харч складали у бочки, а ковбасу заливали смальцем, яким згодом приправляли куліш або мастили окраєць хліба.

Згадування сала в літературі

«…В хаті було тихо, тільки в печі на жару шкварчала ринка з вишкварками, так сердито та голосно, неначе кричало десять бабів разом, вхопившись за коси. Сало шипіло, як змія, булькотало, кувікало, як свиня в тину, ґеґотало, як гуска, гавкало, як собака, пищало, скреготало, а далі ніби завило: ґвалт, ґвалт!» — дотепно розповідає про його приготування в одному зі своїх геніальних творів Іван Нечуй-Левицький.

Вірші

У відомій коломийці й досі жартівливо співають: Намастила губи салом Та забула втерти – Будуть хлопці цілувати До самої смерті…

Прислів’я

«Коли б сало крила мало, під небесами б літало» «Добра капуста, коли од сала не пуста» «Якби мені паном бути, то я б сало із салом їв»

Фестиваль-ярмарок сала у Любашівці

А у наш час було започатковано традиційний фестиваль-ярмарок «Любашівка — столиця української ковбаси», де, окрім презентації ковбас, проводиться конкурс зі створення м’ясо-сальних композицій.

Сало для фронту

В Ананьєві місцеві волонтери зі спільноти «Великі серця» готують для захисників Вітчизни найсмачніше сало в Україні.

Очільниця організації Ганна Самотей розповіла, що раніше засолювали сало у відерцях, але з часом воно жовтіло.

Тому волонтери засолюють сало виключно по-ананьївськи за таким рецептом:

Свіже сало ріжуть кубиками 7х7 сантиметрів, щоб воно краще просолилось і просочилося спеціями. Почавлений часник змішують з приправами. Цією сумішшю з крупною сіллю обмазують сало і залишають настоюватись за кімнатної температури протягом 12 годин. Потім по кілька шматочків фасують в пакетики і вакуумують.

Готова продукція одразу ж відправляється бійцям на фронт.

Днями чоловік Ганни, який воює «на нулі», зателефонував додому і розповів, що якось бійці розпакували ананьївське сало, щоб підкріпитися ним перед боєм. Попри те, що пакетик із сальцем зберігався у них більш як пів року, стратегічний продукт не втратив своїх смакових якостей.

Цікаві факти про сало

Сало добре виводить токсини і радіонукліди з організму, а також допомагає запобігти похміллю — з’їжте маленький шматочок, вирушаючи на вечірку.

Якщо під час застілля є можливість закушувати салом — обов’язково скористайтеся цим.

Дієтологи рекомендують для кращої засвоюваності їсти сало з часником.

Шматок сала, спожитий вранці, зменшує рівень холестерину в крові та стимулює імунітет.

Всім, кому за 40, слід їсти сало, адже воно – жовчогінний засіб. Достатньо вживати 50 грамів сала на день.

Вважається, що найсмачніше сало виходить, якщо свиню годувати жолудями.

Як купити свіже сало

Коли підете купувати сало, візьміть з собою сірники. При виборі проткніть ним сало: якщо сірник легко увійшов у продукт, значить, сало свіже, його сміливо можна купувати.

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