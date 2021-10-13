Вкусно с «Одесской жизнью»: как приготовить казацкий кулиш

14 октября мы празднуем День украинского казачества. Мы решили накануне праздника вернуться к истокам и напомнить, что ели в походах знаменитые запорожские казаки.

Одним из основных блюд в меню запорожцев был наваристый казацкий «Кулиш» — густая похлебка из пшена, сала и картофеля. Готовили это блюдо казацкие кашевары в огромных котлах. В наше время кулиш хозяйки варят все больше на своих кухнях, небольшими порциями для родных и близких. Сегодня существует множество вариантов приготовления кулиша — с овощами, копченостями, тушенкой, мясом и грибами. «Одесская жизнь» приготовила это блюдо по одному их старинных рецептов.

Для приготовления казацкого кулиша нам понадобятся: сало (100 г), картофель (3-4 клубня), пара луковиц, полстакана пшена, соль, перец, специи и свежая зелень — по вкусу.

1 В двухлитровую кастрюлю мы налили литр холодной воды, добавили одну очищенную луковицу, и довели до кипения.

НЮАНС: Сейчас многие специи сейчас более доступны, чем в прошлые времена, и потому в кулиш можно добавить лавровый лист и несколько горошин душистого перца.

2 Промыли пшено и добавили его в кипящую воду. Варили пшено до готовности. Нарезали мелкими кусочками картофель и добавили к вареному пшену.

НЮАНС: Солить на этом этапе казацкий кулиш не стоит — картофель будет слишком долго вариться.

3 Нарезали мелкими кубиками сало и лук. Обжарили их вместе до золотистого цвета лука.

НЮАНС: Жарить лучше на среднем огне, чтобы ингредиенты не сжечь, а довести их до янтарной прозрачности.

4 Когда картофель сварился, добавили в кастрюлю жаренный с салом лук и проварили в течение 5-7 минут.

5 Заправили кулиш специями и добавили мелко нашинкованную зелень.

НЮАНС: Кулиш будет вкуснее, если его укутать сначала газетой, а потом теплым пледом. И дать настояться минут 20-30.

Вот и всё — казацкий кулиш готов. Приятного аппетита.

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