Українська кухня: чому вона недооцінена у світі?

«У нас прості, але різноманітні та смачні страви. На жаль, українська кухня до радянського періоду та після – це різні речі. Я вивчав це питання і наголошу, що радянська влада знищила вишукану українську кухню, насадивши нам радянське меню. Багато рецептів просто безслідно «зникли назавжди»,

– зазначив кулінар.

Він також нагадав про часи Голодомору, коли українцям доводилося готувати страви навіть із сухого листя.

«Мені в країнах Європи іноді не вірять, коли я розповідаю, що в дитинстві мама пекла пряники на основі розсолу, який залишався в банці з консервованих помідорів. До речі, пряники були досить смачні»,

– згадує Юрій Діденко.

За його словами, зараз існує дві українські кухні, і в різний час наша кухня формувалася по-різному.

«Українська кухня до війни та після війни – це зовсім інша кухня. До війни це була вишукана українська кухня, якої зараз ніхто не готує і ніхто не пам’ятає, а після війни вона стала совдепівською, прийшли комуняки забрали все, обмежили людей максимально у всьому, та й почали вигадувати з неба. Саме тому сьогодні в Україні існують дві кухні: сучасна та осучаснена».

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Крім того, розповів шеф-кухар, є ще й модерністська кухня, страви якої готуються з адаптованих продуктів, які вирощуються в Україні зараз, наприклад, таких як спаржа або риба, яка «приїжджає» до нас через закордон.

«Наші фермери зараз хочуть зайти в сегмент та співпрацювати з відомими шефами. І починають вирощувати якісь цікаві культури. Наприклад, брокколіні, це змішана спаржа з брокколі. І виглядає дуже прикольно, смачно та цікаво. Різні креветки, риба, овочі та фрукти. І ось із цього всього ми формуємо сучасну, українську кухню, модерністську. Беремо також сучасні техніки приготування, які там шефи поїхали десь і побачили, десь почитали сучасну літературу від мішленівських шефів»,

– пояснив Діденко.

Також він зазначив, що українська кухня зараз постійно розвивається та набирає дедалі більше популярності у світі.

Нагадаємо, раніше відомий український кулінар Євген Клопотенко закликав українців не триматися за радянські традиції, а спробувати хоч трохи змінити новорічний стіл.

Юрій Діденко – український кулінар, переможець шоу «Пекельна кухня» та шеф-кухар ресторану високої кухні у буковельському ресторані SAZHA.

Джерело: rbc.ua