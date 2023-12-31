Українська кухня: чому вона недооцінена у світі?

На думку українського кулінара Юрія Діденка, українська кухня недооцінена у світі, оскільки багато років витіснялася радянською. Тим часом вона займає гідне місце серед європейських кухонь.
«У нас прості, але різноманітні та смачні страви. На жаль, українська кухня до радянського періоду та після – це різні речі. Я вивчав це питання і наголошу, що радянська влада знищила вишукану українську кухню, насадивши нам радянське меню. Багато рецептів просто безслідно «зникли назавжди»,
– зазначив кулінар.
Він також нагадав про часи Голодомору, коли українцям доводилося готувати страви навіть із сухого листя.
«Мені в країнах Європи іноді не вірять, коли я розповідаю, що в дитинстві мама пекла пряники на основі розсолу, який залишався в банці з консервованих помідорів. До речі, пряники були досить смачні»,
– згадує Юрій Діденко.
За його словами, зараз існує дві українські кухні, і в різний час наша кухня формувалася по-різному.
«Українська кухня до війни та після війни – це зовсім інша кухня. До війни це була вишукана українська кухня, якої зараз ніхто не готує і ніхто не пам’ятає, а після війни вона стала совдепівською, прийшли комуняки забрали все, обмежили людей максимально у всьому, та й почали вигадувати з неба. Саме тому сьогодні в Україні існують дві кухні: сучасна та осучаснена».
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Крім того, розповів шеф-кухар, є ще й модерністська кухня, страви якої готуються з адаптованих продуктів, які вирощуються в Україні зараз, наприклад, таких як спаржа або риба, яка «приїжджає» до нас через закордон.
«Наші фермери зараз хочуть зайти в сегмент та співпрацювати з відомими шефами. І починають вирощувати якісь цікаві культури. Наприклад, брокколіні, це змішана спаржа з брокколі. І виглядає дуже прикольно, смачно та цікаво. Різні креветки, риба, овочі та фрукти. І ось із цього всього ми формуємо сучасну, українську кухню, модерністську. Беремо також сучасні техніки приготування, які там шефи поїхали десь і побачили, десь почитали сучасну літературу від мішленівських шефів»,
– пояснив Діденко.
Також він зазначив, що українська кухня зараз постійно розвивається та набирає дедалі більше популярності у світі.
Нагадаємо, раніше відомий український кулінар Євген Клопотенко закликав українців не триматися за радянські традиції, а спробувати хоч трохи змінити новорічний стіл.
Юрій Діденко – український кулінар, переможець шоу «Пекельна кухня» та шеф-кухар ресторану високої кухні у буковельському ресторані SAZHA.
Джерело: rbc.ua