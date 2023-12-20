В Одессе действует новая мошенническая схема через популярный чат-бот ДТЭК «Одесские электросети»

Об этом сообщили на facebook-странице ДТЭК «Одесские электросети».

В сообщении говорится, что мошенники создали чат-бот в Telegram. Он называется «ДТЭК Одесская электросеть» с именем @OdessaOblEnergoBot. Но якобы от имени компании дает ответы клиенту и в том числе запрашивает персональные данные.

У компании просят своих пользователей быть внимательными и передавать личную информацию.

Официально сообщаем, что ДТЭК Одесские электросети не создавали дополнительных чат-ботов в Telegram, —

отметили в ДТЭК «Одесские электросети».

Для связи с компанией можно связаться через чат-бот в Telegram чат-бот с именем пользователя @DTEKOdeskiElektromerezhiBot.

Чат-бот одесской электроснабжающей компании отличается своим функционалом, где есть сервисное меню. В нем можно узнать о возможных отключениях по указанному адресу, передать показы счетчика, заказать услуги по работе со счетчиком, сообщить об отсутствии света и проверить статус заявки.

В фейковом чате такой функции нет.

Будьте осмотрительны, не попадите в сети мошенников, —

предупредили одесситов.