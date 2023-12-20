В Одессе действует новая мошенническая схема через популярный чат-бот ДТЭК «Одесские электросети»

В Одессе мошенники создали фейковый аккаунт ДТЭК «Одесские электросети». Пользуясь тем, что чат-бот популярный, они узнают обманным путем личные данные клиентов компании.
Об этом сообщили на facebook-странице ДТЭК «Одесские электросети».
В сообщении говорится, что мошенники создали чат-бот в Telegram. Он называется «ДТЭК Одесская электросеть» с именем @OdessaOblEnergoBot. Но якобы от имени компании дает ответы клиенту и в том числе запрашивает персональные данные.
У компании просят своих пользователей быть внимательными и передавать личную информацию.
Официально сообщаем, что ДТЭК Одесские электросети не создавали дополнительных чат-ботов в Telegram, —
отметили в ДТЭК «Одесские электросети».
Читайте также: Мошенники предлагают украинцам «социальный тариф» на газ
Для связи с компанией можно связаться через чат-бот в Telegram чат-бот с именем пользователя @DTEKOdeskiElektromerezhiBot.
Чат-бот одесской электроснабжающей компании отличается своим функционалом, где есть сервисное меню. В нем можно узнать о возможных отключениях по указанному адресу, передать показы счетчика, заказать услуги по работе со счетчиком, сообщить об отсутствии света и проверить статус заявки.
В фейковом чате такой функции нет.
Будьте осмотрительны, не попадите в сети мошенников, —
предупредили одесситов.