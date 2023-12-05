Мошенники предлагают украинцам «социальный тариф» на газ

Согласно опровержению информации о так называемом «социальном тарифе» для отдельных категорий населения, опубликованном в Телеграм-канале компании, никаких других цен на газ для всех категорий населения, чем указанные на официальных ресурсах компаний «Группы «Нафтогаз», не существует.

«В частности, информация о так называемом «социальном тарифе» для населения, согласно которому якобы для семей военнослужащих, пенсионеров, многодетных и малообеспеченных семей установлен тариф 4 грн за куб. м. газа, – не соответствует действительности.

И является очередной мошеннической схемой с целью завладения персональными данными и данными банковских счетов»,

– говорится в сообщении.

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Также сообщается, что «Группа «Нафтогаз» направит в правоохранительные органы соответствующее обращение с целью проверки источников распространения информации о так называемом «социальном тарифе».

Потребителей призывают доверять только официальным источникам информации, быть осмотрительными и ни в коем случае не переходить по сомнительным ссылкам и не передавать свои данные посторонним.

Напомним, что тариф на газ у компании «Нафтогаз» установлен на уровне 7,96 грн за кубометр. Такая цена действует для всех клиентов компании без исключения, а это около 98% всех семей, которые пользуются газом.

Также отметим, что с 1 декабря 2023 года тариф на газ для большинства абонентов не изменился. Изменения в ценах могут быть только для юридических компаний, в то время как для бытовых потребителей цены остаются стабильными.

При этом у украинцев есть возможность выбирать, у кого покупать газ. Так, стоимость кубометра голубого топлива у разных компаний составляет от 7,7 до 9,99 грн за кубометр.

Тарифы на газ действуют до 1 мая 2024 года.

Ранее мы рассказывали, почему украинцы начали получать три платежки за газ.

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Фото: Хвиля