«Новая почта» сделала важное предупреждение

Об этом пишет «Новая почта» в Facebook.

«Хотим подчеркнуть — это мошенники! Новая почта не проводит подобных мероприятий! Не переходи по ссылке и не предоставляй личную информацию. Все официальные розыгрыши размещены исключительно на наших официальных страницах и официальном сайте», — говорится в заявлении.

В «Новой почте» объяснили, как понять, что сайт по ссылке является фейковым. Для этого нужно внимательнее посмотреть на адрес: настоящие ссылки должны содержать адрес novaposhta.ua.

Как обезопасить себя от мошенников:

Не переходите по ссылкам от незнакомцев, которые пишут тебе в мессенджерах. Они могут содержать вирусы или вредоносные программы.

Не устанавливайте приложения, которые присылают тебе незнакомцы и не привязывайте к ним свои банковские карты.

Если же вы все же перешли по ссылке, обновите пароли всех учетных записей: почты, сайтов, приложений, чтобы их не смогли взломать мошенники.

Бывшая руководительница одного из одесских отделений Укрпочты получала выплаты за пенсионеров, зная, что они умерли.

Еще по теме: