Новости Одессы и Одесской области

«Новая почта» сделала важное предупреждение

«Новая почта» сделала важное предупреждение

Сейчас по сети активно распространяется фейковая информация о розыгрышах, которые компания якобы проводит к своему 22-летию. Это схема мошенников, предупреждают в компании.

Об этом пишет «Новая почта» в Facebook.

«Хотим подчеркнуть — это мошенники! Новая почта не проводит подобных мероприятий! Не переходи по ссылке и не предоставляй личную информацию. Все официальные розыгрыши размещены исключительно на наших официальных страницах и официальном сайте», — говорится в заявлении.

В «Новой почте» объяснили, как понять, что сайт по ссылке является фейковым. Для этого нужно внимательнее посмотреть на адрес: настоящие ссылки должны содержать адрес novaposhta.ua.

Новая почта мошенники

Как обезопасить себя от мошенников:

  • Не переходите по ссылкам от незнакомцев, которые пишут тебе в мессенджерах. Они могут содержать вирусы или вредоносные программы.
  • Не устанавливайте приложения, которые присылают тебе незнакомцы и не привязывайте к ним свои банковские карты.
  • Если же вы все же перешли по ссылке, обновите пароли всех учетных записей: почты, сайтов, приложений, чтобы их не смогли взломать мошенники.

Бывшая руководительница одного из одесских отделений Укрпочты получала выплаты за пенсионеров, зная, что они умерли.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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