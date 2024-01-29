Удивительные надписи и манекен под зонтиком: семь мгновений одесской недели

22 января

В Летнем театре одесского Городского сада все еще царит сказочно-новогодняя атмосфера:

23 января

Хотя в Одессе работают пункты приема новогодних елок, сейчас на улицах города встречается вот такое «мы уже отгуляли» или «как попрощаться с зеленой красавицей»:

24 января

Среди креативных фотозон на Одесской киностудии есть и такие «штучки» – с чисто одесским юмором:

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25 января

В одесском Горсаду вас всегда ожидает встреча с кем-то ну очень позитивным:

26 января

Одесский Новый базар: если на улице дождь, то нужно позаботиться и о манекенах – с помощью зонтика и новой обуви:

27 января

Бульвар Жванецкого: эта пушистая немного грустная красавица (или красавец) – в ожидании добрых одесситок, кормящих местных котиков каждый день:

28 января

Надписи на асфальте – картинка обычная. Они бывают разные. А бывает и так, что прочитаешь целую историю из чьей-то личной жизни…

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