Новости Одессы и Одесской области

Удивительные надписи и манекен под зонтиком: семь мгновений одесской недели

Удивительные надписи и манекен под зонтиком: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото дня, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 22 по 28 января?

22 января

В Летнем театре одесского Городского сада все еще царит сказочно-новогодняя атмосфера:

Фото дня, Летний театр

23 января

Хотя в Одессе работают пункты приема новогодних елок, сейчас на улицах города встречается вот такое «мы уже отгуляли» или «как попрощаться с зеленой красавицей»:

Фото дня, елка на мусорнике

24 января

Среди креативных фотозон на Одесской киностудии есть и такие «штучки» – с чисто одесским юмором:

Фото дня, одесский креатив

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

25 января

В одесском Горсаду вас всегда ожидает встреча с кем-то ну очень позитивным:

Фото дня, в Горсаду

26 января

Одесский Новый базар: если на улице дождь, то нужно позаботиться и о манекенах – с помощью зонтика и новой обуви:

Фото дня, манекен под зонтиком

27 января

Бульвар Жванецкого: эта пушистая немного грустная красавица (или красавец) – в ожидании добрых одесситок, кормящих местных котиков каждый день:

Фото дня, на бульваре Жванецкого

28 января

Надписи на асфальте – картинка обычная. Они бывают разные. А бывает и так, что прочитаешь целую историю из чьей-то личной жизни…

Фото дня, надпись на асфальте

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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