Удивительные надписи и манекен под зонтиком: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото дня, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 22 по 28 января?
22 января
В Летнем театре одесского Городского сада все еще царит сказочно-новогодняя атмосфера:
23 января
Хотя в Одессе работают пункты приема новогодних елок, сейчас на улицах города встречается вот такое «мы уже отгуляли» или «как попрощаться с зеленой красавицей»:
24 января
Среди креативных фотозон на Одесской киностудии есть и такие «штучки» – с чисто одесским юмором:
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25 января
В одесском Горсаду вас всегда ожидает встреча с кем-то ну очень позитивным:
26 января
Одесский Новый базар: если на улице дождь, то нужно позаботиться и о манекенах – с помощью зонтика и новой обуви:
27 января
Бульвар Жванецкого: эта пушистая немного грустная красавица (или красавец) – в ожидании добрых одесситок, кормящих местных котиков каждый день:
28 января
Надписи на асфальте – картинка обычная. Они бывают разные. А бывает и так, что прочитаешь целую историю из чьей-то личной жизни…
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