Дивні написи та манекен під парасолькою: сім миттєвостей одеського тижня

22 січня

У Літньому театрі одеського Міського саду все ще панує казково-новорічна атмосфера:

23 січня

Хоча в Одесі працюють пункти приймання новорічних ялинок, зараз на вулицях міста зустрічається ось таке «ми вже відгуляли» чи «як попрощатися з зеленою красунею»:

24 січня

Серед креативних фотозон на Одеській кіностудії є й такі «штучки» – з суто одеським гумором:

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25 січня

У Міському саду Одеси на вас завжди чекає зустріч з кимось ну дуже позитивним:

26 січня

Одеський Новий базар: якщо на вулиці дощ, треба подбати й про манекени – за допомогою парасольки і нового взуття:

27 січня

Бульвар Жванецького: ця пухнаста трохи сумна красуня (чи красень) – в очікуванні добрих одеситок, що годують місцевих котиків щодня:

28 січня

Написи на асфальті – картинка звичайна. Вони бувають різні. А бувають і такі, що розповідають цілу історію з чийогось особистого життя…

Фото авторки