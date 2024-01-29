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Дивні написи та манекен під парасолькою: сім миттєвостей одеського тижня

Дивні написи та манекен під парасолькою: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото дня, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 22 по 28 січня?

22 січня

У Літньому театрі одеського Міського саду все ще панує казково-новорічна атмосфера:

Фото дня, Летний театр

23 січня

Хоча в Одесі працюють пункти приймання новорічних ялинок, зараз на вулицях міста зустрічається ось таке «ми вже відгуляли» чи «як попрощатися з зеленою красунею»:

Фото дня, елка на мусорнике

24 січня

Серед креативних фотозон на Одеській кіностудії є й такі «штучки» – з суто одеським гумором:

Фото дня, одесский креатив

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25 січня

У Міському саду Одеси на вас завжди чекає зустріч з кимось ну дуже позитивним:

Фото дня, в Горсаду

26 січня

Одеський Новий базар: якщо на вулиці дощ, треба подбати й про манекени – за допомогою парасольки і нового взуття:

Фото дня, манекен под зонтиком

27 січня

Бульвар Жванецького: ця пухнаста трохи сумна красуня (чи красень) – в очікуванні добрих одеситок, що годують місцевих котиків щодня:

Фото дня, на бульваре Жванецкого

28 січня

Написи на асфальті – картинка звичайна. Вони бувають різні. А бувають і такі, що розповідають цілу історію з чийогось особистого життя…

Фото дня, надпись на асфальте

Фото авторки

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