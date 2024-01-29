Дивні написи та манекен під парасолькою: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото дня, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 22 по 28 січня?
22 січня
У Літньому театрі одеського Міського саду все ще панує казково-новорічна атмосфера:
23 січня
Хоча в Одесі працюють пункти приймання новорічних ялинок, зараз на вулицях міста зустрічається ось таке «ми вже відгуляли» чи «як попрощатися з зеленою красунею»:
24 січня
Серед креативних фотозон на Одеській кіностудії є й такі «штучки» – з суто одеським гумором:
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25 січня
У Міському саду Одеси на вас завжди чекає зустріч з кимось ну дуже позитивним:
26 січня
Одеський Новий базар: якщо на вулиці дощ, треба подбати й про манекени – за допомогою парасольки і нового взуття:
27 січня
Бульвар Жванецького: ця пухнаста трохи сумна красуня (чи красень) – в очікуванні добрих одеситок, що годують місцевих котиків щодня:
28 січня
Написи на асфальті – картинка звичайна. Вони бувають різні. А бувають і такі, що розповідають цілу історію з чийогось особистого життя…
Фото авторки