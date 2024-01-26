Новости Одессы и Одесской области

Январь по-одесски: «причем здесь дождь?»

Январь по-одесски: «причем здесь дождь?»

Подходит январь к концу, решил развлечь всех дождем и ветерком. Ветер как ветер, а вот дождь нудный, день серый… Что там на улицах Одессы?

Не только о еде

Прошлись по улицам, заглянули на Новый базар и бульвар Жванецкого. Все, как и ожидалось: на улицах тишина, людей мало, на бульваре даже детская площадка показалась очень уж тихой…

Новый базар, как мы знаем, это ведь не только о еде, а еще о разнообразных интересностях.

Вот, кажется, нет ничего нового на том Новом, но это если не присматриваться. Потому что даже спешащие люди не могли не заметить обычный манекен, которого защитили зонтиком. О «ногах» манекена тоже позаботились, чтобы не промокли: по пакету на каждой…

Услышала по этому поводу:

— Манекен – тоже человек…

Надо держаться

Да нет, не все шутят и улыбаются. Две женщины пристроились под навесом: горячий чай (из местной кафешки) пьют. Прислушиваюсь: настоящая «психологическая беседа»:

— И зачем ты меня из дома вытащила?.. Это ты называешь свежим воздухом? Ветер, дождь… Настроение — никакое!

— Свежим воздухом надо хоть иногда дышать. Ты же из квартиры не вылезаешь! И причем здесь дождь? Настроение у тебя такое не от дождя…

— У всех нас настроение сейчас… Живем от прилета к прилету.

— Да, война. Но надо жить, что-то такое искать, чтобы порадоваться. Может, не будем сейчас о прилетах? Вчера наплакались…

— А мне на улице все равно не становится легче… Еще эти воздушные тревоги!

Не успела женщина договорить, раздалась «очередная» воздушная тревога. Подруга женщины рассмеялась:

— Ну что, навлекла?.. Да это, должно быть, тот проклятый «миг»…

Кто-то рядом это подтверждает, глядя в мобильник.

Дождь не прекращается, тревога — тоже. Подруги продолжают пить свой чай, только стали разговаривать потише…

Люди с зонтиками, хвостатики — в ожидании

Признаки войны — мешки с песком, закрытые фанерой окна, все еще «замазанные» уличные таблички — уже не так остро бросаются в глаза… Или, может, глаза сами по себе выискивают хоть что-то позитивное?

Люди с зонтиками и без… Кто-то покупает, кто-то уже спешит домой или стоит в ожидании транспорта…

Кошка выходит тихонько из-под арки, присматривается: что там на улице? Дождь? Решает, что не прогулок. А вот два хвостатика на бульваре Жванецкого — в ожидании. И дождь их не пугает. Еще бы: они вышли встречать тех добрых женщин, которые каждый день, в любую погоду, приходят их (и еще многих других пушистиков) кормить

Январь подходит к концу… Пошутил себе затяжным дождиком… Жизнь продолжается…

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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