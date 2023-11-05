Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как Моня у Софки прощения просил

Анекдот дня: как Моня у Софки прощения просил

Утро доброе, не унывающие одесситы! В этот воскресный день пожелаем-ка мы вам не только отдохнуть как следует от трудовых будней, но и провести это время с пользой для души и тела. А уж как именно, решать вам.

А чтобы день начался на позитиве, ловите наш традиционный одесский анекдот:

Роза Львовна курит на балконе и наблюдает за соседским Моней, который старательно выводит баллончиком на асфальте крик души: «СОФКА ПРАСТИ…

Роза Львовна:

– Эй, двоечник, во втором слове ошибка. Там не «А», там «О»!!!

– Та не, тетя Роза, все там правильно. Я таки еще не дописал.

– Ля, ну таки вы посмотрите на этого идиёта! Слово, которое ты не дописал, тоже через «О»…

Послание на асфальте

Учительница и ее жизненный опыт

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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