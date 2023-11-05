Анекдот дня: как Моня у Софки прощения просил

А чтобы день начался на позитиве, ловите наш традиционный одесский анекдот:

Роза Львовна курит на балконе и наблюдает за соседским Моней, который старательно выводит баллончиком на асфальте крик души: «СОФКА ПРАСТИ…

Роза Львовна:

– Эй, двоечник, во втором слове ошибка. Там не «А», там «О»!!!

– Та не, тетя Роза, все там правильно. Я таки еще не дописал.

– Ля, ну таки вы посмотрите на этого идиёта! Слово, которое ты не дописал, тоже через «О»…

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