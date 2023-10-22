Новости Одессы и Одесской области

Удивительные дворики, необычные балконы: семь мгновений одесской недели (фото)

Удивительные дворики, необычные балконы: семь мгновений одесской недели (фото)

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает и фото «Мгновение одного одесского дня». Фото дня, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 16 по 22 октября?

16 октября

Такой кошачий отель с ресторанчиком обустроили жители в своем дворике на улице Гоголя:

Фото дня, кошачий отель

17 октября

Кто сказал, что счастье нельзя купить? А вот в Одессе можно! Счастье, а еще любовь и удачу можно спокойно приобрести в аптеке на главной улице города. Продается все это «в крупинках»:

Фото дня: крупинки счастья

18 октября

Суббота и воскресенье… Вы тоже заметили, как в эти дни ворота домов вокруг Староконного рынка меняют свое прямое предназначение?

Фото дня: ворота на Староконном рынке

19 октября

Мурал, созданный в честь защитников Украины «Быть воином – жить вечно» появился на углу переулка Короленко и бульвара Жванецкого в июне этого года. С тех пор возле него – всегда свежие цветы…

Фото дня: мурал в честь Защитников Украины

20 октября

Уголок уютной Одессы в бархатный сезон… Нет, это не старый одесский дворик у моря. Это креативно оформленная фотозона на Одесской киностудии

Фото дня: фотозона на Одесской киностудии

21 октября

Дворик в тихом одесском центре… Такую вот необычную сушилку сделали жители дома. И служит по своему прямому назначению, и сделана мастерски – и сушилка, и арт-объект на фоне настенной живописи:

Фото дня: дворик в центре Одессы

22 октября

Как одесситы украшают свои балконы? Да как угодно – в зависимости от ситуации, собственных предпочтений и времени года. А можно и так, как этот, в историческом переулке – в «стиле минимализма» и с пользой:

Фото дня, балкон в Одессе

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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