Удивительные дворики, необычные балконы: семь мгновений одесской недели (фото)

16 октября

Такой кошачий отель с ресторанчиком обустроили жители в своем дворике на улице Гоголя:

17 октября

Кто сказал, что счастье нельзя купить? А вот в Одессе можно! Счастье, а еще любовь и удачу можно спокойно приобрести в аптеке на главной улице города. Продается все это «в крупинках»:

18 октября

Суббота и воскресенье… Вы тоже заметили, как в эти дни ворота домов вокруг Староконного рынка меняют свое прямое предназначение?

19 октября

Мурал, созданный в честь защитников Украины «Быть воином – жить вечно» появился на углу переулка Короленко и бульвара Жванецкого в июне этого года. С тех пор возле него – всегда свежие цветы…

20 октября

Уголок уютной Одессы в бархатный сезон… Нет, это не старый одесский дворик у моря. Это креативно оформленная фотозона на Одесской киностудии…

21 октября

Дворик в тихом одесском центре… Такую вот необычную сушилку сделали жители дома. И служит по своему прямому назначению, и сделана мастерски – и сушилка, и арт-объект на фоне настенной живописи:

22 октября

Как одесситы украшают свои балконы? Да как угодно – в зависимости от ситуации, собственных предпочтений и времени года. А можно и так, как этот, в историческом переулке – в «стиле минимализма» и с пользой:

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