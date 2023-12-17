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Декабрь по-одесски: о чем рассказывают уличные витрины? (фоторепортаж)

Декабрь по-одесски: о чем рассказывают уличные витрины? (фоторепортаж)

До Рождества осталось… До Нового года осталось… Да почти ничего не осталось, потому что время бежит быстро-быстро. Поэтому прошлись мы по Одессе в разгаре декабря, чтобы увидеть, как выглядят одесские витрины перед праздниками. Или военное положение отменило праздничный декор?

Вы еще помните? Когда-то в Одессе проводился конкурс на лучшую новогоднюю витрину. Как-то так случилось: еще задолго до ковида он уже не проводился…

Теперь, на военном положении, конечно, никак не до подобных конкурсов. Но праздничный декор все чаще и чаще радует (кому как, впрочем) взгляд.

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Одесские витрины, пряник
Одесские витрины, венок
Одесские витрины, елка
Одесские витрины, вход
Одесские витрины, декор

Некоторые витрины украшены «по полной»: глаз не отвести, некоторые – «скромно». Есть такие, словно задумались: украшаться или нет? А некоторые словно сообщают: во время войны – никакого декора!

Да, все по-разному, как и взгляды людей на «ту мишуру» или «ту красоту» витрин во время войны. А некоторые прохожие вообще глаз не поднимают, проходя мимо этой «красоты-мишуры»: думают о чем-то своем, погрузились в собственные проблемы.

Одесские витрины, ветки
Витрина в Одессе
Одесские витрины, украшения
Одесские витрины, калина
Одесские витрины, маман
Одесские витрины, шарики
Одесские витрины, Европа
Одесские витрины, Пассаж

Кстати, «Боже, какая красота!» я услышала по дороге не раз. И улыбку на лицах видела, и одесское «ну, это уж слишком» – тоже. Даже спор на тему «при чем здесь эта игрушка?» услышала.

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Одесские витрины, решетка
Одесские витрины, Санта
Одесские витрины, окна
Одесские витрины, открыто
Одесские витрины, игрушки
Одесские витрины, шарики елочные
Одесские витрины, Аватар
Одесские витрины, манекен
Одесские витрины, дракон

О чем рассказывают одесские витрины? О надежде, прежде всего. О радости – даже в трудные времена. Обещают скидки или просто дарят зимнюю «картинку» детям и взрослым.

Они пытаются поднять нам с вами настроение и, согласитесь, им это, хоть и не всегда, но все же удается.

Любуйтесь!..

Одесские витрины, шампанское
Одесские витрины, олень
Одесские витрины, птицы
Одесские витрины, Санта Клаус и шары
Одесские витрины, елочки
Одесские витрины, бант
Одесские витрины, двери
Одесские витрины, венки, букеты

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