Настроение ноября и украшение для Тети Сони: семь мгновений одесской недели (фото)

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13 ноября

Одесские кофейни и другие заведения все чаще радуют взгляд прохожих своим необычно-неповторимым «внешним видом»:

14 ноября

Одесские клумбы очаровывают красотой даже в пасмурные дни ноября:

15 ноября

Не пугайтесь! Это всего лишь маленькие чудеса современного маркетинга: на Новом рынке рекламируют теплые вязаные носки. Кстати, очень своевременно, ведь ощутимо похолодало:

16 ноября

Одесский Преображенский парк. Ноябрь в разгаре, а все же продолжает поражать цветущими розами:

17 ноября

Вот с такой болью смотрит сегодня на улицу Софиевскую Одесский национальный художественный музей, пострадавший от рашистского прилета в ночь с 5 на 6 ноября:

18 ноября

Заглянул ноябрь в одесский дворик в тихом центре и разукрасил все на свой лад…

19 ноября

Тот приятный факт, что известная Тетя Соня на одесском Привозе теперь красуется в ожерелье, не очень удивляет. Но ведь одесситы еще и о ее хвостатой подружке не забыли. Вы ж только посмотрите, какие красотки!

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