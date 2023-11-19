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Настроение ноября и украшение для Тети Сони: семь мгновений одесской недели (фото)

Настроение ноября и украшение для Тети Сони: семь мгновений одесской недели (фото)

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает и фото «Мгновение одного одесского дня». Фото дня, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 13 по 19 ноября?

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

13 ноября

Одесские кофейни и другие заведения все чаще радуют взгляд прохожих своим необычно-неповторимым «внешним видом»:

Фото дня: одесская кофейня

14 ноября

Одесские клумбы очаровывают красотой даже в пасмурные дни ноября:

Фото дня: одесская клумба

15 ноября

Не пугайтесь! Это всего лишь маленькие чудеса современного маркетинга: на Новом рынке рекламируют теплые вязаные носки. Кстати, очень своевременно, ведь ощутимо похолодало:

Фото дня: рыночный маркетинг

16 ноября

Одесский Преображенский парк. Ноябрь в разгаре, а все же продолжает поражать цветущими розами:

Фото дня: в Преображенском парке

17 ноября

Вот с такой болью смотрит сегодня на улицу Софиевскую Одесский национальный художественный музей, пострадавший от рашистского прилета в ночь с 5 на 6 ноября:

Фото дня: Худмузей

18 ноября

Заглянул ноябрь в одесский дворик в тихом центре и разукрасил все на свой лад…

Фото дня: ноябрь в одесском дворике

19 ноября

Тот приятный факт, что известная Тетя Соня на одесском Привозе теперь красуется в ожерелье, не очень удивляет. Но ведь одесситы еще и о ее хвостатой подружке не забыли. Вы ж только посмотрите, какие красотки!

Фото дня: украшения для Тети Сони

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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