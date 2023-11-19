Настроение ноября и украшение для Тети Сони: семь мгновений одесской недели (фото)

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает и фото «Мгновение одного одесского дня». Фото дня, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 13 по 19 ноября?
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13 ноября
Одесские кофейни и другие заведения все чаще радуют взгляд прохожих своим необычно-неповторимым «внешним видом»:
14 ноября
Одесские клумбы очаровывают красотой даже в пасмурные дни ноября:
15 ноября
Не пугайтесь! Это всего лишь маленькие чудеса современного маркетинга: на Новом рынке рекламируют теплые вязаные носки. Кстати, очень своевременно, ведь ощутимо похолодало:
16 ноября
Одесский Преображенский парк. Ноябрь в разгаре, а все же продолжает поражать цветущими розами:
17 ноября
Вот с такой болью смотрит сегодня на улицу Софиевскую Одесский национальный художественный музей, пострадавший от рашистского прилета в ночь с 5 на 6 ноября:
18 ноября
Заглянул ноябрь в одесский дворик в тихом центре и разукрасил все на свой лад…
19 ноября
Тот приятный факт, что известная Тетя Соня на одесском Привозе теперь красуется в ожерелье, не очень удивляет. Но ведь одесситы еще и о ее хвостатой подружке не забыли. Вы ж только посмотрите, какие красотки!
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