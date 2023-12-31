Новости Одессы и Одесской области

Последний день года в Одессе: «штучки» с елками, тревога, надежда (фоторепортаж)

Последний день года в Одессе: «штучки» с елками, тревога, надежда (фоторепортаж)

Тревога!.. Отбой… Тревога!.. Отбой… Женщина смотрит в мобильник, говорит своей спутнице: может, пойдем прятаться? Та отвечает четко и резко: «Я еще конфет не купила! Куплю – буду думать!». На тревожное: «А если прилет?», ответ тоже четкий: «Пусть на тех уё…ов летит!».

Так и живем уже в конце второго года на военном положении. А на улице в последний день 2023-го – солнце, тепло, почти весна. На душе – микс: одна-единственная надежда смешалась с тревогой…

Но вы только присмотритесь к главной елке города: аншлаг!..

Но мы же в Одессе! В центре – свои штучки: в Летнем театре Горсада украсили растущую здесь елку, а возле туалета – еще одну, маленькую.

Но и это еще не все. Устанавливают и большую – искусственную. Еще и олени новогодние откуда-то «прискакали». И все это – в последний день года. Люди смотрят, друг у друга спрашивают: что это такое? Посмотрим…

Елка в Горсаду, Одесса, 31 декабря 2023

Кстати, мандариновые деревья на Греческой становятся все более известными, это место уже называют «мандариновым кварталом». Еще одна предновогодняя одесская «штучка»…

Прошлись по улицам, на главной – многолюдно, на других – поспокойнее. Год спешит уйти в историю… А главное желание уже второй год подряд у нас одно. И его время от времени можно услышать вслух на одесских улицах в последний день военного 2023 года.

«Отбой воздушной тревоги!», – прозвучало на Дерибасовской.

Жизнь продолжается!

Одесса предновогодняя, елочки

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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