Зимняя резиденция для детей и взрослых: в центре Одессы появилось удивительное место

Свой «внешний вид» Театр Кукол начал менять еще до войны. Но теперь перед нами открывает двери это кукольное чудо.

И каждый, кто в эти дни попадает в этот дом оживающих на глазах сказок, становится их героем. Ибо все они живые, радуются и переживают вместе с нами.

Зимняя резиденция — это спектакль перед спектаклем. Дети и взрослые попадают в наполненное добром и надеждой чудо, наслаждаются всем увиденным и услышанным. И на время забывают обо всем на свете, как это бывает только в детстве.

— Какая красота! Хоть желание загадывай! — слышу первые отзывы зрителей.

— Ой, только бы не воздушная тревога! — говорит мальчик, спешащий с мамой в Зимнюю резиденцию, а потом в зрительный зал.

Да, трудные у нас времена! Но как же стараются в Театре кукол не только поднять настроение, но и напомнить о главном: мечты и надежды сбываются!

Вы только присмотритесь на лица этих героев и героинь, которые встречают каждый день детей и взрослых в нашем Одесском кукольном театре — добром, загадочном и волшебном, как само детство…

Фото: Мария Котова