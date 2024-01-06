Старейший Новый базар 6 января: такое хорошее мясо, такие хорошие цены (фоторепортаж)

«Такое хорошее мясо! Берите!» — первое, что я услышала в мясомолочном (он же — рыбный) корпусе старейшего одесского Нового базара. Также услышала от покупателя в ответ: «А цены какие хорошие!». Прозвучало немного саркастически, но улыбкой. И это главное.
Все «потихоньку»
Да, цены иногда так впечатляют, что даже там, где дешевле, мы увидели очередь (это для Нового — «новость»). Но все остальное на Новом привычно — людей не очень много, они не только покупают необходимое, но еще и прогуливаются. Конечно, и кафе себе работают потихоньку, потому что для местных поход на Новый — это как некий выход «в люди».
Работает «дорожка» на Новый, она уже без елок, конечно. Дорожка все еще считается «дешевой», но это не так или не совсем так.
Что с ценами в начале года на Новом базаре?
Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре:
- картофель – 25-30;
- лук — 25-35 грн;
- помидоры — 90-130 грн;
- свекла – (в «среднем») 25 грн;
- кабачки – 100-130 грн;
- огурцы – 100-230 грн;
- сладкий перец – 90-150 грн;
- баклажаны – 100-170 грн;
- капуста – 20-25 грн;
- морковь – (в «среднем») 25 грн;
- чеснок – 120-150 грн;
- зелень в пучках «стартует» от 15-20 грн.
Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре:
- яблоки — 25-40 грн;
- груши — 50-80 грн;
- лимоны — 60-100 грн;
- мандарины — 60-120 грн;
- апельсины — 60-110 грн;
- бананы – 60-80 грн;
- гранаты — 120-150 грн;
Сколько стоят на Новом базаре яйца, сыр, брынза:
- яйца (десяток) – 45-80 грн;
- брынза — 160-230;
- творог – 80-170.
Теперь — о ценах на мясо и сало
Телятина-говядина:
- задняя часть — 230-250 грн;
- антрекот — 200-220 грн;
- шея — 190-220 грн;
- ребра — 140-160 грн.
Свинина:
- задняя часть – 190-250;
- шея – 280-300 грн;
- лопатка – 190-220 грн;
- ребра – 190-200 грн.
- несоленое сало – от 100 грн (тонкое) до 200 грн (толстое)
- соленое сало – от 170 грн до 280 грн.
Что почем в рыбных местах Нового базара:
- карп – 120-150;
- толстолобик – 90-130 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) – 90-100 грн;
- судак – 200-250 грн; — сом – 200-250.
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