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Старейший Новый базар 6 января: такое хорошее мясо, такие хорошие цены (фоторепортаж)

Старейший Новый базар 6 января: такое хорошее мясо, такие хорошие цены (фоторепортаж)

«Такое хорошее мясо! Берите!» — первое, что я услышала в мясомолочном (он же — рыбный) корпусе старейшего одесского Нового базара. Также услышала от покупателя в ответ: «А цены какие хорошие!». Прозвучало немного саркастически, но улыбкой. И это главное.

Все «потихоньку»

Да, цены иногда так впечатляют, что даже там, где дешевле, мы увидели очередь (это для Нового — «новость»). Но все остальное на Новом привычно — людей не очень много, они не только покупают необходимое, но еще и прогуливаются. Конечно, и кафе себе работают потихоньку, потому что для местных поход на Новый — это как некий выход «в люди».

Новый рынок 06.01. Котова

Работает «дорожка» на Новый, она уже без елок, конечно. Дорожка все еще считается «дешевой», но это не так или не совсем так.

Новый рынок 06.01. Котова

Что с ценами в начале года на Новом базаре?

Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре:

Новый рынок 06.01. Котова
Новый рынок 06.01. Котова
Новый рынок 06.01. Котова
  • картофель – 25-30;
  • лук — 25-35 грн;
  • помидоры — 90-130 грн;
  • свекла – (в «среднем») 25 грн;
  • кабачки – 100-130 грн;
  • огурцы – 100-230 грн;
  • сладкий перец – 90-150 грн;
  • баклажаны – 100-170 грн;
  • капуста – 20-25 грн;
  • морковь – (в «среднем») 25 грн;
  • чеснок – 120-150 грн;
  • зелень в пучках «стартует» от 15-20 грн.

Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре:

Новый рынок 06.01. Котова
Новый рынок 06.01. Котова
Новый рынок 06.01. Котова
Новый рынок 06.01. Котова
Новый рынок 06.01. Котова
  • яблоки — 25-40 грн;
  • груши — 50-80 грн;
  • лимоны — 60-100 грн;
  • мандарины — 60-120 грн;
  • апельсины — 60-110 грн;
  • бананы – 60-80 грн;
  • гранаты — 120-150 грн;

Сколько стоят на Новом базаре яйца, сыр, брынза:

Новый рынок 06.01. Котова
Новый рынок 06.01. Котова
  • яйца (десяток) – 45-80 грн;
  • брынза — 160-230;
  • творог – 80-170.

Теперь — о ценах на мясо и сало

Новый рынок 06.01. Котова

Телятина-говядина:

  • задняя часть — 230-250 грн;
  • антрекот — 200-220 грн;
  • шея — 190-220 грн;
  • ребра — 140-160 грн.

Свинина:

  • задняя часть – 190-250;
  • шея – 280-300 грн;
  • лопатка – 190-220 грн;
  • ребра – 190-200 грн.
  • несоленое сало – от 100 грн (тонкое) до 200 грн (толстое)
  • соленое сало – от 170 грн до 280 грн.

Что почем в рыбных местах Нового базара:

Новый рынок 06.01. Котова

  • карп – 120-150;
  • толстолобик – 90-130 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) – 90-100 грн;
  • судак – 200-250 грн; — сом – 200-250.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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