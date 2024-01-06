Старейший Новый базар 6 января: такое хорошее мясо, такие хорошие цены (фоторепортаж)

Все «потихоньку»

Да, цены иногда так впечатляют, что даже там, где дешевле, мы увидели очередь (это для Нового — «новость»). Но все остальное на Новом привычно — людей не очень много, они не только покупают необходимое, но еще и прогуливаются. Конечно, и кафе себе работают потихоньку, потому что для местных поход на Новый — это как некий выход «в люди».

Работает «дорожка» на Новый, она уже без елок, конечно. Дорожка все еще считается «дешевой», но это не так или не совсем так.

Что с ценами в начале года на Новом базаре?

Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре:

картофель – 25-30;

лук — 25-35 грн;

помидоры — 90-130 грн;

свекла – (в «среднем») 25 грн;

кабачки – 100-130 грн;

огурцы – 100-230 грн;

сладкий перец – 90-150 грн;

баклажаны – 100-170 грн;

капуста – 20-25 грн;

морковь – (в «среднем») 25 грн;

чеснок – 120-150 грн;

зелень в пучках «стартует» от 15-20 грн.

Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре:

яблоки — 25-40 грн;

груши — 50-80 грн;

лимоны — 60-100 грн;

мандарины — 60-120 грн;

апельсины — 60-110 грн;

бананы – 60-80 грн;

гранаты — 120-150 грн;

Сколько стоят на Новом базаре яйца, сыр, брынза:

яйца (десяток) – 45-80 грн;

брынза — 160-230;

творог – 80-170.

Теперь — о ценах на мясо и сало

Телятина-говядина:

задняя часть — 230-250 грн;

антрекот — 200-220 грн;

шея — 190-220 грн;

ребра — 140-160 грн.

Свинина:

задняя часть – 190-250;

шея – 280-300 грн;

лопатка – 190-220 грн;

ребра – 190-200 грн.

несоленое сало – от 100 грн (тонкое) до 200 грн (толстое)

соленое сало – от 170 грн до 280 грн.

Что почем в рыбных местах Нового базара:

карп – 120-150;

толстолобик – 90-130 грн;

лобань (он же морской пеленгас) – 90-100 грн;

судак – 200-250 грн; — сом – 200-250.

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