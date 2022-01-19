Незнакомая Одесса: о диковинном озере во дворе знаменитого дома с атлантами

Хорош одесский дом с атлантами (Фальц-Фейнов) на улице Гоголя, не правда ли?! Вот уж, в самом деле, и визитная карточка города, и достопримечательность без всяких преувеличений. Знаковое место!

Мы на лодочке катались по красивому одесскому двору?

А каждое знаковое место, так уж принято, должно поддерживаться своей легендой. Ну или хотя бы штучкой какой-нибудь с изюминкой. Иначе как-то и не очень интересно.

Вот такую штучку я однажды услышала, когда группе экскурсантов рассказывали, как во дворе этого дома располагалось когда-то озеро. И плавали по этому озеру лодочки, и катались на тех лодочках люди – гости Фальц-Фейнов…

Озеро во дворе дома с атлантами?.. Информация поразила и запомнилась.

По этому поводу, помнится, один одесский краевед ответил мне коротко:

– Откуда вы это взяли? Абсолютная байка!

Но откуда-то же «взялось»? Читаем:

«По-своему необычен и внутренний двор дома Фальц-Фейнов, через арку соединенный с наружным. Этот двор открыт с двух сторон: одна выходит на «Уголок старой Одессы» у Тещиного моста, а вторая – на обрыв над Военным спуском. К торцовой части здания примыкает колоннада… Когда здание было только построено, внутри двора стояла красивая беседка с гротами из пористого камня в основании, окруженная водой искусственного озера. Гости Фальц-Фейнов… на лодочке подплывали к беседке…»

Одесский дом Фальц-Фейнов: «Озера там не могло быть!»

Одесский историк Сергей Матвеев не так давно рассказал более подробно и о дворе дома Фальц-Фейнов, и об озере с лодочками.

Дома на улице Гоголя под №5 и №7 составляют единый архитектурный ансамбль. Любопытнейшая получается история:

«Дом под №7, будучи доходным домом семьи, всегда сдавался внаем. А сами Фальц-Фейны жили в двухэтажном здании под №5. Общий двор этих домов обычно открыт и зайти в него может любой прохожий, но вот проход во второй двор всегда надежно закрыт воротами. А он очень и очень интересен. С этого двора открывается прекрасный вид на «Уголок старой Одессы» у Тещиного моста и на Воронцовский Дворец. Здесь тоже есть колоннада в стиле, как у Воронцовского дворца – открытая веранда с круглыми колоннами, балкон с балюстрадой. Именно отсюда открывается потрясающий вид на море и окрестности. По некоторым источникам, раньше, когда здание было только построено, внутри двора стояла красивая беседка с гротами из пористого камня в основании, окруженная водой искусственного озера. При желании, гости Фальц-Фейнов, пройдя через веранду, спускались по лестнице и на лодочке подплывали к беседке»,

– пишет Сергей Матвеев.

Как продолжает историк, «именно эти лодочки очень долго не давали мне покоя, поскольку никак не мог взять в толк, где же там могло поместиться озеро, пусть даже небольшое?.. Я перемерял весь двор вдоль и поперек, и должен с уверенностью сказать – озера там не могло быть».

При этом Сергей Матвеев добавляет:

«А вот с утверждением, что настоящим украшением двора были палисадники с цветами и красивейшими деревьями, некоторые из которых дожили до наших дней – согласен на все 100%! Изумительное по красоте место!»

В комментариях к этому посту о довольно известной одесской легенде сотрудник нашего Литмузея Елена Каракина сообщает:

«Только совсем некомпетентный человек мог придумать историю про озеро во дворе Фальц-Фейнов. А история оказалась живучей»

Откуда же возникла эта история про озеро и лодки?

«Я думаю, просто перепутали имения этой семьи. В Преображенке, в их дворце в Херсонской губернии был и огромный парк, и озеро, и остров, и гроты…», – пишет по этому поводу Сергей Матвеев (см. его фото).

Только бы скала не разрушилась…

Часть красот двора, о котором мы рассказываем, можно рассмотреть издали – с Тещиного моста и из Уголка старой Одессы.

А теперь спустимся вниз, на Военный спуск, 10, где и по сей день можно полюбоваться другими «красотами» – скалой (склоном), где чуть было не началась большая стройка. Это как раз расположено под красивейшими историческими местами, о которых мы рассказывали. И это уж никак не байка, не легенда.

Сергей Матвеев по этому поводу пишет:

«Самому комплексу домов Фальц-Фейнов пока ничего не угрожает – он стоит на скальном образовании. Место выбрано очень грамотно. Но ключевое слово здесь – «пока». Любая стройка с «выравниванием» склона и задавливанием свай, может разрушить и скалу»…

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Фото с Facebook-страницы Сергея Матвеева и автора